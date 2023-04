Magro carica Pistoia: "Alziamo l’asticella"

Una sconfitta subita o una vittoria sfiorata? Il confine è labile, ma al tempo stesso alcuni aspetti da evidenziare ci sono. Pistoia contro Cantù ha lottato fino alla fine, è sempre stata in partita, ma quando si è deciso il match alcune differenze sono venute fuori e hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte degli avversari. Diciamo che ai biancorossi per competere contro squadre di alto livello manca ancora qualcosa. "Siamo lì – dice Daniele Magro – sappiamo di aver fatto una buona partita, ma consapevoli di aver fatto anche qualche errore che ad un certo livello non puoi permetterti perché alla fine della partita sommi tutte le cose e ti mangi le mani per il risultato. Abbiamo la consapevolezza di avere del potenziale, ma non basta, non è stato sufficiente contro Cantù e questo ci dà l’idea cosa sarà da ora in poi fino a fine stagione". Cantù oltre ad essere una squadra attrezzata e molto forte, ha preparato un piano partita che si è rivelato giusto basato, sulle altre cose, nel cercare di escludere dalla partita Copeland e ci sono riusciti. "Hanno preparato bene la partita – prosegue Magro – facendo un ottimo lavoro su Zach non permettendogli di tirare fuori tutto il suo potenziale. I motivi della sconfitta? Tante piccole cose che dovremo valutare, possessi che potevamo gestire meglio, rimbalzi che dovevamo prendere e non ci siamo riusciti, alla fine sommando tutto viene fuori che abbiamo perso di poco, ma abbiamo perso. Come ho detto sono piccole cose, c’è da recriminare – aggiunge –, ma dobbiamo vedere anche il bicchiere mezzo pieno".

Il prossimo impegno è quello di sabato a Cremona (ore 12) squadra di cui Pistoia ha già avuto un assaggio in Coppa Italia. "Non c’è niente da riscattare – chiarisce – ma voglia di fare meglio rispetto a ciò che abbiamo fatto nella gara di Coppa Italia e la volontà di portare a casa il risultato anche per capire un po’ dove siamo contro un’altra squadra di livello. Non sarà facile perché è una signora squadra che ha come obiettivo quello di risalire subito in A1, ma noi andremo a giocarcela". La prima giornata ha detto che le squadre provenienti dall’altro girone sembrano avere qualcosa in più. Sabato, appunto, ci sarà l’occasione per dimostrare il contrario. Ma non sarà facile.

"Le squadre che facevano parte dell’altro girone sono le meglio attrezzate – ammette il lungo biancorosso - perché hanno dall’inizio stagione l’obiettivo di salire e stanno dimostrando di essere delle ottime squadre, però come sempre succede bisogna vedere come si arriva ai play off. Ciò che è successo lo scorso anno a Udine insegna, puntavano a salire erano favoriti poi hanno perso 3-0 con Verona. Bisogna vedere nel momento cruciale chi avrà più energie e chi avrà lavorato meglio". E Pistoia spera di arrivare ai play off contando su un Angelo Del Chiaro in più. "Lo stiamo aspettando dal primo giorno in cui si è infortunato – conclude l’esperto pivot biancorosso – sta lavorando bene, ha tanta voglia di tornare e non vediamo l’ora di riaverlo perché ci può dare una grossa mano e con le sue caratteristiche sarà un’arma in più per noi".

Maurizio Innocenti