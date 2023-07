Maglie, abbonamenti e... acquisti I "botti" della Pistoiese al Nursery

Al Nursery Campus, casa dello storico sponsor Vannino Vannucci che quest’anno festeggia i 30 anni di collaborazione con la Pistoiese, è andata in scena la presentazione delle nuove maglie e della campagna abbonamenti in vista della prossimo campionato. Un evento che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di tifosi e che di fatto ha dato il via alla nuova stagione. Le nuove divise della Pistoiese, realizzate dall’azienda Magma, avranno impresso sul davanti il nome della Vannucci Piante affiancato dal numero 30 per celebrare appunto la ricorrenza. "Per noi la Pistoiese non è una sponsorizzazione – ha dichiarato Vannino Vannucci – ma un dovere. Sono trent’anni che siamo vicini ai colori arancioni e la speranza è quella di tornare presto in una categoria superiore". Caratteristica particolare è la zampata di un orso disegnata sulle casacche a voler significare che quest’anno gli arancioni dovranno affondare gli artigli per vincere il campionato. Per la Pistoiese questa sarà una stagione in cui dovrà recitare il ruolo di protagonista e riscattare la sconfitta arrivata nel finale della passata stagione.

Del resto la società non si nasconde e fin dall’inizio ha espressamente dichiarato che l’obiettivo è quello di tornare tra i professionisti. "Siamo arrivati in una società importante – ha detto il direttore generale Raffaele Auriemma – e siamo consapevoli di ciò a cui andremo incontro. Il progetto è ambizioso". Convinto e pronto ad una nuova avventura è il direttore sportivo Gianni Rosati. "Chiedo scusa se lo scorso anno mi sono sbagliato – ha dichiarato Rosati – la gente si aspetta che non mi sbagli di nuovo e me lo auguro anch’io. Il campionato che verrà dovrà vedere la Pistoiese protagonista, ai tifosi posso solo dire che tutto il loro amore a attaccamento lo riavranno indietro, ne possono stare certi". Assente alla presentazione il tecnico Luigi Consonni per un impegno improrogabile: ne ha fatto le veci Davide Carfora che, come tutti si aspettavano, ha parlato di squadra e di mercato.

"Per me è motivo di grande orgoglio fare parte di questo staff – ha detto Carfora – stiamo lavorando per cercare di fare una squadra competitiva e mi auguro di poter assistere ad un epilogo diverso rispetto a quello dello scorso anno. Sul fronte mercato sono in arrivo Daniele Ferrandino, Mattia De Mino, Jacopo Ricco e Marios Chrysovergis". Tanti gli ospiti intervenuti nel corso della serata, dal consigliere provinciale Silvio Buono, agli ex arancioni Andrea Bellini e Alberto Nardi, il calciatore Lorenzo Amoruso e il comico David Pratelli. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, presentata dal nuovo responsabile marketing Maurizio Laudicino (ideatore della serata), dal 24 al 31 luglio sarà attiva la prelazione riservata agli abbonati della stagione 2022-23 mentre la vendita libera partirà invece martedì 1 agosto con orari ancora da definire.

Maurizio Innocenti