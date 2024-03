L’uomo delle scelte giuste. Moore fa decollare l’Estra

Se è vero che vincere aiuta a vincere, anche perdere non dà di certo una mano all’autostima. L’Estra veniva da quattro sconfitte, una in Coppa Italia, pur avendo affrontato le squadre più forti del campionato e quindi per certi aspetti preventivabili, ma perdere non fa mai piacere ed è per questo che tornare al successo è stato molto importante. Una vittoria, quella contro Tortona, che è servita al morale e alla classifica. "È stata una vittoria importante per poter guardare in alto – afferma Charlie Moore – Abbiamo giocato una buona partita e portato a casa punti fondamentali".

Una partita che Pistoia ha vinto due volte, prima chiudendo sopra 15 punti il primo tempo, poi rimontando un break di 13-0 che aveva riportato Tortona nel match. Se proprio vogliamo fare un appunto ai biancorossi è quello di evitare certi momenti di black out visto che da ora in avanti i punti pesano come macigni. "Facciamo sempre di tutto perché certi momenti non accadano – spiega Moore – ma quando affronti squadre forti come Tortona gli errori possono capitare. A volte capita anche a noi di prendere vantaggi importanti e lì dobbiamo essere bravi a mantenerli".

La squadra anche nella rimonta di Tortona non ha mai perso il focus della partita, ha continuato a giocare con grande attenzione e concentrazione attenendosi al piano partita. In questo Moore ha contribuito molto con scelte giuste, mettendo in ritmo i compagni e chiudendo la gara senza palle perse, un dato non di poco conto. "Il mio obiettivo è sempre quello di chiudere senza aver perso un pallone – afferma il play biancorosso – ma quando affronti squadre molto forti che difendono duro e in modo aggressivo può capitare di perdere qualche palla. Domenica sono entrato in campo molto concentrato e sono riuscito a fare le scelte giuste e giocate intelligenti che hanno aiutato me e la squadra". La sosta, magari, può aver aiutato la squadra a ritrovare la giusta attenzione perché ogni tanto staccare la spina a livello mentale può essere un buon allenamento. "La sosta è stata importante – ammette Moore – dopo 20 gare senza mai fermarci aver un momento di relax senza pensare alla pallacanestro dal punto di vista mentale aiuta moltissimo. Quando siamo rientrati in palestra, infatti, c’era una grande energia, un aria diversa".

Diciamo che aver ricaricato le pile è la cura migliore per affrontare il finale di campionato a partire dalla prossime due gare che vedranno i biancorossi impegnati fuori casa prima contro Cremona e poi contro Napoli. "Ci aspettano due partite molto difficili – dice Moore – perché sia Cremona che Napoli giocano un’ottima pallacanestro ed entrambe puntano ad arrivare ai play off così come noi. Sono due gare importanti sotto questo punto di vista e noi dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo lottando sempre fino alla fine".

Maurizio Innocenti