L’orgoglio Estra non basta, avanza l’Umana

Avanza Venezia, si ferma con onore Pistoia: questo il verdetto che arriva dalla Inalpi Arena di Torino, nella prima notte delle finali di Coppa Italia. Come detto a più riprese, la partecipazione alla Final Eight ha rappresentato un premio per l’Estra. Un premio per i giocatori certo, protagonisti di uno splendido girone d’andata. Ma anche per società, addetti ai lavori, sponsor, tifosi e in generale tutti quelli che hanno vissuto da vicino la faticosa ripartenza dopo il riposizionamento in A2 e il dramma della pandemia. Un premio bellissimo, da vivere a fianco del meglio che la pallacanestro italiana possa offrire in una cornice da sogno, che ripaga di tutti gli sforzi fatti. E che resta tale, al di là del risultato.

Risultato che non ha sorriso a Pistoia, come da pronostici della vigilia. Brienza vara il quintetto standard (Varnado c’è, dopo i dubbi di questi giorni), che trova il primo vantaggio con Ogbeide e vola sul 5-0 con la tripla di Hawkins. L’approccio dell’Estra è decisamente diverso rispetto a quello di tre giorni prima al Taliercio, così com’è diversa la ‘confidence’ degli orogranata, che si sbloccano con Tessitori (sarà uno degli uomini-chiave). Certo, il palcoscenico incute timore (0/4 ai liberi, sarà 10/21 a fine partita...), aspetto purtroppo non secondario. Ogbeide è un fattore per l’Estra, poi Moore replica a Spissu dall’arco, ma alla lunga la Reyer mette il naso avanti (16-19).

Wheatle e Del Chiaro guidano la second-unit, poi Moore firma il contro-sorpasso (break 6-2). Non un gran partita in questa prima fase, a dir la verità: percentuali rasoterra (dal campo, all’intervallo, 13/37 Pistoia, 13/31 Venezia) e tanti errori da entrambe le parti. Pistoia trova linfa dalle bombe di Moore e Varnado, ma concede troppo gli avversari, specie a Spissu e Tucker. Fortuna che Del Chiaro ‘ha mangiato gli spinaci’, così alla pausa l’Estra è lì (34-36). Sulla carta sarebbe il viatico perfetto per la seconda parte di gara, dove provare a giocare lo ’scherzetto’ alla corazzata orogranata. Invece il copione si sviluppa diversamente.

Già perché alla ripresa il vento cambia: Venezia torna dagli spogliatoi con la faccia giusta e mette il turbo, Pistoia tarda a risintonizzarsi e in attimo è +10 Reyer. Contro-break biancorosso con Moore e Varnado, gli unici a non mollare il colpo, ma Wiltjer si dimostra giocatore di altra categoria e Kabangele è troppo…troppo: 50-61 all’ultimo stop. L’Estra ha il merito di non mollare affidandosi ai propri senatori, in testa Wheatle, per provare a restare attaccata al match. Tuttavia, con Tucker che resta un rebus irrisolto e Willis che è l’ombra di se stesso (primo tiro a bersaglio a 5’ dalla fine…), la montagna da scalare resta alta. Anzi altissima, visto che la Reyer decide che è il momento di dare l’ultima spallata con il solito Tucker: +14’ a 3’30’’ dal termine. Sipario anticipato, avanzano i più forti (71-86 il finale). Ma per Pistoia e i suoi tifosi, giunti in massa a Torino, ci sono solo applausi.

Alessandro Benigni