Lo specialista pistoiese Tarocchi protagonista con gli azzurrini

L’Ital-rugby U19 nei giorni scorsi ha battuto in trasferta i pari età del Galles, espugnando il "Brewery Field" di Bridgend. E non una, ma ben due volte: al 34-24 della prima partita ha fatto seguito a distanza di qualche giorno un ancor più largo 52-26. Due risultati destinati ad entrare nella Storia (con la "s" maiuscola) del rugby giovanile azzurro, in quanto sono arrivati contro un avversario di grande tradizione. E in questo doppio successo c’è a ben vedere anche l’impronta di un ex-Orso: si tratta di Matteo Tarocchi, ormai sempre più centrale nelle vesti di collaboratore del tecnico Alberto Chiesa. Tanto nella rappresentativa azzurra quanto nei Cavalieri Union che stanno giocandosi in questo periodo l’accesso ai playoff in Serie A. Il 35enne pistoiese, del resto, ha un passato da rugbista: da giovanissimo si è trasferito a Prato per giocare nei "vecchi" Cavalieri, compiendo tutta la trafila sino all’U19, per poi tornare a casa e continuare a giocare con il Rugby Pistoia, affiancando la passione per la palla ovale agli studi universitari in medicina. E’ quindi riuscito a laurearsi e a diventare medico, continuando fino ad un triennio fa a scendere regolarmente in campo in Serie C insieme ai compagni. E questi ultimi non lo hanno dimenticato, complimentandosi con lui all’indomani dei successi azzurri.