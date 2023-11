L’intervista. "Servivano più qualità tecnica e più intuizione»

"Oggi ci è mancata la qualità tecnica, un po’ d’intuizione". L’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano analizza la gara con molta lucidità, mettendo in evidenza luci e ombre. Tra gli elementi positivi il mister mette senz’altro "l’impegno e l’organizzazione contro una squadra molto forte, tra quelle costruite per essere protagoniste". "Mi aspettavo di più a livello tecnico – spiega Baiano – e da questo punto di vista abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla partita precedente a San Marino. Ci sono mancati un po’ i cambi di gioco, ma sono contento dei miei giocatori che danno l’anima". Inevitabile riferirsi alla pesante assenza del regista Grilli che è l’uomo incaricato di cambiare velocemente fronte di gioco in modo da consentire ai compagni l’uno contro uno con la difesa non pienamente allineata. "Non sono abituato a parlare degli assenti – dice Baiano – ha giocato in quel ruolo Perugi che ha fatto una buona partita". Baiano non manca di fare una battuta sul terreno di gioco, non certo perfetto del Bellucci. "E’ vero che ci è mancata la qualità – dice – ma su un campo del genere non so quanto ci poteva servire". Quanto alla classifica l’allenatore neroverde è realista: "Abbiamo fatto un passettino – dice Baiano – ma bisogna fare di più". Sulla posizione in classifica si pronuncia anche il direttore operativo Fabio Taccola. "Il campionato è lungo – dice il direttore – la posizione in classifica ci consente ancora di pensare a ritagliarci gli spazi che ci siamo riproposti. Stiamo facendo una riflessione partita dopo partita, a San Marino abbiamo fatto una prestazione più incisiva, oggi non siamo riusciti a fare gol e ora abbiamo due trasferte consecutive con Carpi e Sammaurese". Il direttore operativo Taccola fa presente anche le difficoltà che la squadra ha incontrato anche nell’ultima settimana per allenarsi. "Non siamo andati ad allenarci a Montemurlo – dice Taccola – perché quel territorio ha cose ben più serie a cui pensare, restiamo nomadi, tra poco spiegheremo in un comunicato ufficiale le nostre decisioni in merito al posto dove andremo a giocare".

Giacomo Bini