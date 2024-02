L’INTERVISTA. Il vice Pieri esulta: "Un’ottima ripresa»

E’ l’allenatore in seconda Stefano Pieri a commentare la vittoria dell’Aglianese. "Abbiamo ripreso la marcia – dice Pieri – dimostrando di poter continuare il nostro percorso positivo. Abbiamo vinto contro una squadra che finora aveva fatto meglio in trasferta che in casa, confermando di essere un gruppo compatto che sta lavorando molto bene" . Pieri sottolinea la crescita della squadra nella ripresa. "Nel primo tempo abbiamo tenuto di più il pallone – spiega – ma con un ritmo piuttosto piatto, nel secondo tempo si sono creati più spazi e abbiamo avuto più coraggio e voglia di vincere". Pieri commenta positivamente anche i cambi effettuati da Baiano nel secondo tempo. "Il mister ha saputo leggere bene la partita – dice – e chi è subentrato è entrato molto bene, in particolare Vanni ha dimostrato tutta la sua esperienza e il giovane Sow del 2004 ha messo in mostra le sue qualità, ma tutti i giocatori hanno dato il loro apporto a questa vittoria. Abbiamo diverse soluzioni e tutte importanti ma soprattutto in tutti i ruoli i ragazzi si sacrificano gli uni per gli altri".