L’intervista. Consonni amaro: "Un copione noto»

"Sembro ripetitivo – commenta il tecnico Luigi Consonni nel post partita – ma anche stavolta abbiamo fatto i conti con l’incapacità di chiudere la partita. Almeno quattro volte siamo stati a tu per tu col portiere. Nel complesso penso si sia vista una buona Pistoiese nel primo tempo, in cui hanno giocato tanti ragazzi che fino ad oggi hanno avuto poco minutaggio. Ripartiamo dal buon atteggiamneto visto. Quando prendi gol con l’unico tiro in porta degli avversari c’è poco da commentare, specie su un rigore assai dubbio".