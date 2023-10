L’intervista. Brienza: "Era importante ’togliersi la scimmia’»

Una vittoria sfiorata più volte e che finalmente è arrivata. L’Estra ne aveva bisogno soprattutto per il morale perché quando giochi, a volte meglio degli avversari, ma i risultati non arrivano è una situazione difficile da accettare. Contro Brindisi i biancorossi hanno avuto qualcosa in più sul piano tecnico e mentale. "Era una partita difficile – afferma coach Nicola Brienza – per l’aspetto ambientale e perché le due squadre erano a zero punti e aveva una valenza importante non per la stagione che è lunghissima ed i risultati di oggi dimostrano che ci sarà da lotta fino all’ultima giornata, però era importante per sbloccarsi e per entrare dentro il campionato. Sono contento per i ragazzi perché nelle precedenti partite abbiamo sempre provato a lottare e fare del nostro meglio – aggiunge – in alcuni casi siamo stati anche un po’ sfortunati, ma non hanno mai fatto un passo indietro anzi hanno sempre provato a migliorarsi in palestra".

"Una bella vittoria per loro, per Pistoia, per il club, avevamo tutti bisogno di ’toglierci la scimmia’ che avevamo addosso e farlo in trasferta su un campo difficile come quello di Brindisi ha una valenza maggiore". Pistoia ha avuto in Moore il suo grande solista, il play biancorosso si è caricato la squadra sulle spalle portandola vittoriosa fino al traguardo. Una prestazione, la sua, di quelle da applausi che ha fatto da cornice ad una prova di squadra convincente. "Charlie ha fatto la differenza – ammette Brienza – ma anche in altre gare era stato importante in termini di personalità e produzione però un solo giocatore non fa vincere le partite. Mi porto via la prestazione superlativa di Moore ma è la squadra che nei momenti importanti ha provato a fare qualcosa insieme e insieme siamo riusciti a fare uno stop difensivo, un passaggio in più è chiaro che poi servono anche i campioni e Charlie ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello".

Maurizio Innocenti