L’intervista

È grandissima l’amarezza con cui la Pistoiese torna a casa dopo la trasferta di Carpi. Il risultato maturato sul rettangolo verde del Cabassi, 3-2 per i padroni di casa, non rende merito alla prova gagliarda e di enorme orgoglio della formazione arancione, che per un’ora di gioco ha tenuto testa ad una delle squadre più forti del girone. L’inizio choc di partita, con la rete di Saporetti dopo nemmeno tre giri d’orologio, non ha tagliato le gambe alla Pistoiese, che prima con Carannante e poi con un gioiello di Diakhatè è andata al riposo addirittura in vantaggio. Nel secondo tempo gli orange hanno accusato un drastico calo di energie e lucidità, col Carpi che ne ha approfittato per confezionare la rimonta grazie a Forapani e Mandelli. "Il dispiacere è enorme – ammette nel post-partita Gabriele Parigi, allenatore della Pistoiese – perché per come si era messa la partita avevamo veramente accarezzato un sogno. Nel primo tempo abbiamo disputato una signora partita, tenendo testa al Carpi e mostrando coraggio e intraprendenza. Poi, nella seconda frazione, si è vista la differenza di valori tra le due squadre. I biancorossi hanno premuto il piede sull’acceleratore e noi non siamo stati in grado di rispondere. La stanchezza si è fatta sentire e nonostante i cambi non siamo quasi mai stati in grado di creare pericoli al loro portiere".

Ancora una volta a condannare gli arancioni sono state alcune disattenzioni difensive, in particolare sui calci piazzati. A partire dal prossimo turno di campionato, quando la Pistoiese ospiterà al "Melani" la Sammaurese, non sarà più consentito alcun tipo di errore: "Sembra di ripetere sempre le stesse cose, ma anche oggi ci siamo fatti del male da soli. La prima e la seconda rete del Carpi sono arrivate in fotocopia, siamo stati disattenti su uno schema da calcio d’angolo e abbiamo subito due gol decisamente evitabili. Ripeto, c’è tanto rammarico per questa sconfitta, ma adesso dovremo essere bravi a metterci tutto ciò alle spalle e a pensare fin da domani all’impegno contro la Sammaurese".

