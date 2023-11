L’intervista al vice allenatore Salvestroni. "Decisiva l’umiltà»

Ormai ci ha preso gusto: incaricato di parlare in sala stampa, Tommaso Salvestroni, il vice allenatore arancione, trova il modo di sciorinare un mix di competenza, stile e simpatia. Se l’allenatore Luigi Consonni "snobba" le interviste per correre a casa (motivazione: il treno non aspetta) e non è la prima volta, Salvestroni rimedia alla grande, confermandosi un buon oratore. "Abbiamo avuto un approccio alla partita determinato, anche se la gara si è presentata subito ostica, visto che il Borgo San Donnino è squadra che sa chiudersi bene. Dopo che al quarto d’ora di gioco è rimasto in inferiorità numerica, l’incontro avrebbe dovuto complicarsi per noi e invece siamo stati bravi a creare occasioni da rete, con il palo colpito da Trotta, e ancora le conclusioni di Di Mino e Nardella, e infine la rete di Chrysovergis. Allora, anche la buona organizzazione parmense è venuta meno".

Tre punti d’oro, ma peccato per gli infortuni rimediati da Di Mino e Silvestro. "Nell’azione che ha portato alla cacciata dal campo di De Luca per fallo da ultimo uomo su Di Mino, quest’ultimo ha sbattuto a terra l’anca, accusando una lieve borsite. Silvestro, invece, ha avuto un movimento strano del ginocchio. La speranza per entrambi è che non si tratti di niente di grave". Spende parole importanti per il gruppo. "I ragazzi hanno gestito benissimo il possesso palla, sono stati bravissimi nelle scelte. Dite che nelle difficoltà sta emergendo la qualità dello spogliatoio? Vero: questi giocatori sono fantastici, straordinari, persino eroici. Un altro gruppo si sarebbe sfaldato, il nostro si è al contrario compattato, si è tolto le vesti nobili indossando panni umili, ma validi. Con l’umiltà denotata negli ultimi tre incontri potremo andare lontano. Forza".

Gianluca Barni