L’intervista al coach. Brienza: "Una bella sfida. Ci è andata bene...»

Una lotta senza quartiere dall’inizio alla fine. Treviso-Pistoia è stata questa, una gara che ha regalato emozioni a non finire e che si è decisa sul filo di lana. "E’ stata una partita da fuochi d’artificio, una bella partita – dice Nicola Brienza – le due squadre hanno provato in tutti i modi a superarsi e credo che la gente si sia divertita. Una partita tostissima in cui noi abbiamo alternato dei buoni momenti, troppe palle perse non forzate che ci hanno fatto prendere un break tra le fine del terzo e l’inizio del quarto periodo che ci sono costati il rientro di Treviso, poi negli ultimi quaranta secondi abbiamo fatto di tutto per rimettere in gioco i nostri avversari. A questo giro ci è andata bene – ammette il coach – è stato molto bravo Willis a realizzare il canestro della vittoria. Era importante ripartire e lo abbiamo fatto giocando una gara più consona a quelle che sono le nostre caratteristiche e sulle quali dobbiamo continuare a costruire la nostra stagione".

L’Estra è stata brava a tenere botta sotto canestro contro la migliore squadra sotto questo punto di vista e soprattutto ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo sempre pronto a battagliare su tutti i campi e che nelle difficoltà si compatta ancora di più e alla fine è riuscita a portare via due punti pesanti in chiave salvezza. "Ogbeide ha fatto una partita pazzesca e sono molto contento per lui – prosegue Brienza – giocando contro un elemento molto forte come Paulicap ma tutti hanno avuto una grande attenzione sotto. L’assenza Varnado ci toglie chili e presenza fisica. Non sono gare decisive ma vincendo è un bello stimolo e per continuare il percorso. Abbiamo avuto Willis e Moore con problemi di falli per cui c’è stata tutta una gestione particolare però Saccaggi, Della Rosa, Blakes e Wheatle hanno saputo prendersi le loro responsabilità. Ci sono state delle problematiche – conclude Brienza – ma bravi tutti a gestirle le modo giusto"

