L’intervista al coach. Brienza: "Grande voglia di tutto il gruppo»

Una vittoria voluta, fortemente voluta, da Pistoia che dopo un primo tempo chiuso sotto di 12 punti è riuscita a ribaltare la partita ed a vincerla. "Innanzitutto vanno fatti grandi complimenti ai ragazzi – dice Nicola Brienza – sono stati pazzeschi a livello di energia e di voglia. Nel primo tempo non abbiamo capito come attaccare la difesa di Scafati, non avevamo ritmo e siamo andati su degli obiettivi che non ci davano dividendi validi. Nel secondo tempo siamo riusciti a trovare le soluzioni giuste trovando la chiave per attaccare la loro difesa. Grazie anche al pubblico che ogni volta ci dà una grande forza dimostrando di essere veramente il sesto uomo in campo. Dopo Sassari era importante ripartire con una prestazione seria e adesso siamo a nove vittorie, ne mancano almeno tre per essere tranquilli". L’Estra è riuscita a cambiare volto alla partita partendo dalla difesa, il suo punto di forza e da lì la squadra ha preso fiducia e soprattutto ha trovato vantaggi in attacco. "La difesa era stata buona anche nel primo tempo – prosegue Brienza – certo nel terzo e quarto periodo abbiamo alzato l’intensità. Wheatle è stato incredibile su Gentile, la difesa di squadra su Logan direi impeccabile, come quella di Del Chiaro su Gamble, ma ci sono stati Saccaggi con la sua tripla importantissima, Della Rosa che ha dato vivacità e punti. Alla fine abbiamo conquistato una vittoria importante contro una grande squadra". Chi è sembrato sottotono è stato Moore che nel primo tempo ha veramente faticato in tutte le zone del campo tanto da sembrare lontano dal giocatore che siamo abituati a vedere. "Charlie non ha fatto un buon primo tempo – afferma il tecnico biancorosso – si è intestardito in soluzioni che sono nelle sue mani ma che stasera non entravamo, poi si è messo al servizio della squadra mettendo tutti in ritmo compreso me, ad un certo punto anch’io volevo tirare una tripla, e alla fine l’ha chiusa da campione piazzando il tiro che di fatto ha scritto la parola fine".

Maurizio Innocenti