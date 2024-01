L’intervista al coach. Brienza: "Grande reazione. Arbitri? Non bene»

Un risultato decisamente troppo severo quello con cui l’Estra Pistoia esce sconfitta dalla sfida contro Brescia. Il meno 19 finale non rende giustizia ai biancorossi che nell’ultimo quarto hanno lottato alla pari della capolista avendo più volte in mano la palla del sorpasso. "Ci sono state tre partite – dice Nicola Brienza –. Nella prima mi sono molto arrabbiato con gli arbitri perché secondo me non hanno avuto il giusto approccio nel primo quarto e mezzo. Di solito non prendo mai tecnico, oggi ho rischiato anche l’espulsione probabilmente perché dinanzi alla grande aggressività di Brescia mi sarebbe piaciuto essere un po’ tutelato. Siamo poi riusciti a metterci in carreggiata e abbiamo iniziato ad essere più attenti e fare le cose che sappiamo fare e nel terzo quarto abbiamo espresso tutto ciò che avevamo dentro e che volevamo provare a dimostrare su questo campo. Quando siamo arrivati agli ultimi quattro minuti abbiamo ci sono state una palla persa e un’infrazione di campo quando eravamo pari o sotto di due punti, abbiamo avuto un paio di volte la palla del vantaggio e l’abbiamo sbagliata e quando non sfrutti queste occasioni è chiaro che alla lunga le paghi. Il risultato finale magari è troppo ampio come distacco e per lo sforzo che abbiamo profuso. Detto questo è sicuramente una bella lezione con la squadra che ha lottato, ha provato a migliorare ed a competere. Non voglio essere frainteso – aggiunge il coach –, ci sono tantissimi meriti da parte di Brescia per questo risultato, quindi meriti loro e noi impariamo da questo tipo di partite per crescere ancora di più". Affrontare avversari come Brescia aiutano sicuramente a crescere e Pistoia può e deve trarre indicazioni da questa sconfitta. "Questa partita è stata una sorta di allenamento per noi – afferma Brienza – perché abbiamo provato sulla nostra pelle quale sia il livello qualitativo degli avversari e quindi sapere che se vogliamo competere dobbiamo provare ad alzare il nostro. Mi porto a casa la reazione".

Maurizio Innocenti