L’intervista a coach Brienza. "Per un allenatore, questa è la gara perfetta»

Una prova di grande maturità da parte di Pistoia che ha saputo gestire la partita, reggere nei momenti importanti e portare a casa la vittoria, il tutto contro una squadra come Sassari costruita per ambire a obiettivi decisamente ambiziosi. "Prima di fare un’analisi sulla partita – dice Nicola Brienza – voglio fare i complimenti allo staff perché in settimana i ragazzi si sono ripresi ma io mi sono ammalato per cui sono stati Tommy e Luca a fare il lavoro in palestra insieme ai fisioterapisti e medici e quindi gran parte del merito di questa vittoria è loro. I complimenti li faccio ovviamente ai ragazzi, dopo Reggio Emilia eravamo arrabbiati e in settimana abbiamo insistito molto sulla difesa e loro sono stati bravi mettendoci grande applicazione. Alla fine abbiamo conquistato una vittoria che ci dà punti in classifica e una bella botta al morale". I biancorossi sono riusciti ad avere la meglio su Sassari al termine di una partita lottata, intensa, dura, di quelle in cui oltre alla tecnica bisogna avere una grande tenuta mentale. "Il nostro campionato – prosegue Brienza – dobbiamo costruirlo su gare come questa. Noi basiamo molto del nostro gioco sulla difesa e questa oltre alla parte tecnica è composta dalla voglia di mettere qualcosa in più rispetto all’avversario. Per un allenatore quando vedi fare questo dalla tua squadra è la gara perfetta, se poi la vinci ancora meglio". Brienza ha perfettamente ragione perché sono tutti segnali di crescita e oggi Pistoia ne di segnali ne ha dati tanti perché la squadra ha messo in campo personalità, forza e carattere. "Quando parlo di poter lavorare – conclude il tecnico biancorosso – non intendo solo mettersi a tirare i liberi, sui quali peraltro stiamo lavorando, ma di imparare a gestire la partita che puoi farlo solo attraverso la quotidianità. Siamo una squadra giovane e la maturità che hanno dimostrato i ragazzi non è affatto scontata e questo è un altro merito da segnare ai ragazzi che lavorano duro con grande disponibilità e voglia".

Maurizio Innocenti