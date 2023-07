L’iniziativa. Maratona benefica del tennis in ricordo di Roberto Domizi

Nello scorso febbraio, vinto da una terribile malattia, è scomparso Roberto Domizi, non ancora cinquantenne. Gli amici hanno deciso di onorarne il ricordo organizzando una 12 ore di tennis, il ricavato della quale è stato interamente devoluto ad Azzurra, associazione di genitori con figli portatori di handicap, che si impegnano per renderli più autonomi possibile, in vista di quando non ci saranno più. Hanno trovato due sponde importanti in Paolo Giannini, gestore dei campi in terra rossa casa del Tc Pescia, che ha messo l’intera struttura gratuitamente a disposizione, e in Dino Berti, titolare del negozio Doctor Tennis, che ha sponsorizzato l’iniziativa. Al 1° trofeo Roberto Domizi hanno partecipato una trentina di amici, gli iscritti del locale circolo di tennis e quelli di altri circoli vicini. Il gruppetto degli organizzatori, capitanati da Irene Pellegrini e Riccardo Bianchi, ha diviso i partecipanti in due squadre, la Rossa e la Verde, e alle 9 del mattino sono iniziate le sfide sui campi. A bordo campo, insieme a organizzatori, atleti e spettatori, i familiari di Roberto, i genitori, la moglie Anna, le figlie Angela e Alessandra, che al termine del torneo, hanno premiato la squadra vincitrice, la Rossa, un successo decretato dal maggior numero di game vinti in totale, e consegnato ai responsabili di Azzurra l’intero ricavato della giornata.

Emanuele Cutsodontis