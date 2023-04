Linda Tesi si aggiudica il Trofeo Under 14 Un nuovo successo tra le Giovanissime

La ragazza di Bottegone si farà. Perché ha intelligenza, classe e sensibilità. Grande prova della pistoiese Linda Tesi, classe 2010 tesserata del Club Scherma Agliana, che ad Ancona si è imposta nella Seconda Prova Nazionale Under 14 categoria ragazze. Con il successo in terra marchigiana, Tesi ha vinto il Trofeo Nazionale Under 14 categoria ragazze, bissando la conquista dello scorso anno tra le Giovanissime. È stata una gara dura: ampio il lotto delle contendenti al podio, agguerrite e dotate, tecnicamente e fisicamente. Ma Tesi non si è lasciata intimorire, spolverando una delle sue migliori prestazioni stagionali, è giunta sino alla finale a otto. Per il podio, l’avversaria è stata l’ostica pisana Bianchi. Tesi ha combattuto come una leonessa e, pur sotto di due stoccate, ha saputo riagguantare la rivale sul 14 pari e sferrare la botta decisiva. Poi ha avuto vita più semplice nell’assalto, valso la finale, con la livornese Coli e ha tirato fuori gli artigli contro la trevigiana Simeone. Sotto di due stoccate al terzo tempo, ha messo a segno il colpo della vittoria. Da applausi.

Gianluca Barni