L'Hockey Club Pistoia rinuncia alla Serie A1, ripartenza dalla B

Solo poche settimane fa, il club ha festeggiato la salvezza anticipata in Serie A1 Elite, al termine di un campionato tanto complicato nelle prime fasi quanto avvincente sul finale. Ma L’Hockey Club Pistoia non parteciperà alla prossima edizione dell’A1 di hockey su prato: il sodalizio arancione ha rinunciato ad iscriversi al torneo e ripartirà due categorie più in basso, dalla Serie B. Lo ha annunciato proprio ieri la dirigenza, per una scelta dettata a quanto sembra anche dall’addio di alcuni pilastri dell’organico e dall’impossibilità di rimpiazzarli in modo adeguato. Su queste basi, tenendo quindi conto anche del budget, la società ha deciso di ricominciare dalla B per puntare su una squadra "a costo zero" (o quasi) e sulla crescita dei giovani del vivaio. "Abbiamo preso atto del termine di un ciclo, gli atleti della prima gruppo prima squadra nel corso del tempo hanno dovuto diradare la propria presenza durante l’attività settimanale – ha commentato il presidente Riccardo Fedi – pur mantenendo sempre la piena disponibilità durante le partite. Tutto ciò, aggiunto ad un necessario ricambio ed allargamento della rosa verso i più giovani ha portato alla necessaria revisione degli obiettivi". L’HC Pistoia manterrà la formazione femminile in Serie A2, mentre verrà svolto un lavoro ancor più capillare sulle giovanili. Non ci sarà però Filippo Treno: manca solo l’ufficialità, ma il tecnico artefice dell’ultima salvezza ha deciso di terminare il suo percorso con la compagine pistoiese. Nemmeno per quanto riguarda il settore giovanile, come inizialmente paventato, visto che in merito le parti non avrebbero trovato un accordo soddisfacente per entrambe. "La ripartenza sarà dura – ha chiosato Fedi – ma siamo convinti che l’entusiasmo dei giovani e il lavoro dei tecnici ci porteranno in futuro grandi soddisfazioni".

Giovanni Fiorentino