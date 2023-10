L’Estra Pistoia è pronta alla contesa con Brescia

L’Estra Pistoia sta lavorando duro per preparare il prossimo impegno in campionato, che domani vedrà i biancorossi ospitare la capolista Brescia (PalaCarrara, ore 19.30) in una sfida da sempre molto sentita. Fermento tra i tifosi, che sperano di poter conquistare la prima vittoria in campionato. Questi gli orari di apertura della biglietteria al botteghino lungo via Fermi: oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18; domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 a inizio partita. Già attiva la prevendita online su www.etes.it. In termini di roster, non sono annunciate sorprese: Jordon Varnado è tornato regolarmente a disposizione (e in grande spolvero, visto quanto fatto vedere nel suo debutto nella massima serie sul parquet di Scafati), dunque sarà ancora Grant Basile ad accomodarsi in tribuna. Sul futuro del giocatore, in prestito da Tortona fino al 31 ottobre, ne sapremo di più nei prossimi giorni: l’ipotesi più accreditata resta quella di un ritorno alla casa-base, ma gli scenari possono cambiare in fretta. Per quanto concerne i prossimi impegni, la LBA ha disposto la programmazione televisiva per le giornate di novembre 2023. Con orari non proprio favorevoli per i tifosi pistoiesi (una gara interna alle 16 e l’altra a mezzogiorno). Ecco il calendario aggiornato. 5a giornata, domenica 29 ottobre, Brindisi-Pistoia alle 17.30 (Dazn). 6a giornata, domenica 5 novembre, Pistoia-Venezia alle 16 (Dazn). 7a giornata, domenica 12 novembre, Reggio Emilia-Pistoia alle 19 (Dazn). 8a giornata, domenica 19 novembre, Pistoia-Sassari alle 12 (Dazn). 9a giornata, domenica 26 novembre, Milano-Pistoia alle 17 (Dazn).