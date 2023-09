L’Estra Pistoia corre ai ripari. Gettone di un mese a Basile

L’Estra Pistoia ha raggiunto un accordo con Derthona Basket per il prestito di un mese (fino al 31 ottobre) dell’ala Grant Basile, che ieri ha sostenuto il primo allenamento in maglia biancorossa. Grant è in possesso di passaporto italiano, ma non di formazione, pertanto in serie A può giocare (al momento) solo come extracomunitario. Nato a Pewaukee (Wisconsin) il 19 aprile 2000, Basile ha frequentato la Pewaukee High School allenato dal padre Michael con numeri di spessore (24.5 punti e 13 rimbalzi di media). Nel quadriennio al college gioca soltanto con la maglia dei Wright State Raiders: nella stagione 202122 arriva a segnare 18.4 punti a gara, andando spesso e volentieri in doppia-doppia per punti e rimbalzi. Nella passata stagione, invece, si è trasferito a Virginia Tech: anche con questo college totalizza numeri molto importanti (16.4 punti a partita) andando in doppia cifra in 29 delle 34 partite in cui è sceso in campo. Ha concluso il campionato in crescendo attirando le attenzioni di Derthona che, in primavera, lo ha ingaggiato con un contratto fino al 2026.

Un’operazione, quella di Basile, che si è resa necessaria a causa dell’infortunio di Jordon Varnado, che a quanto pare dovrà stare fermo più a lungo del previsto. La società non poteva rischiare di iniziare la stagione e giocare per un mese (se non di più) senza un giocatore da quintetto: l’operazione, dunque, è presto spiegata. "Ringrazio il club per avermi permesso di operare sul mercato in maniera molto veloce alla luce dei problemi di infortuni che abbiamo accusato in queste settimane di preparazione, così come ringrazio Tortona per aver accettato la nostra richiesta di avere in prestito il ragazzo – afferma il direttore sportivo biancorosso Marco Sambugaro – si tratta di un giocatore che ha fatto vedere ottime qualità al college ed ha già avuto modo, in questi mesi, di approcciarsi al basket italiano in una realtà importante. L’accordo raggiunto è per un mese – ribadisce –, in modo da sopperire all’assenza di Varnado che sta proseguendo il suo recupero". Ovvio che la caratura dei due giocatori sia diversa, ma per Pistoia la presenza di Basile sarà comunque importantissima in questo frangente, sia negli allenamenti che in partita.

Maurizio Innocenti