Le pistoiesi di scena oggi

A causa di alcuni refusi apparsi nel comunicato federale del 2 marzo, il programma degli anticipi del sabato appariva più nutrito del solito per la Promozione. Se (quasi) tutte le compagini valdinievoline hanno in effetti giocato ieri, quelle della Piana entreranno invece in scena oggi alle 15. Iniziando, nel girone A, dal Casalguidi impegnato nella tana del Pietrasanta: l’obiettivo aumentare il margine dalla zona playout. Parte di classifica dalla quale l’Amici Miei vuole uscire ad ogni costo e quello che si svolgerà ad Agliana contro il Maliseti Seano sarà scontro diretto. Alla stessa ora anche Lampo e Meridien, che se la vedranno rispettivamente in casa con la Cerretese e in Garfagnana contro il Castelnuovo. Chiusura con il Quarrata, che non ha abbandonato il sogno-salvezza: al Raciti arriverà la Rignanese.