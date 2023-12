Le pagelle. Willis e Moore: "ingannano». Hawkins ci prova

Moore 6,5: i numeri parlano di una prestazione importante: 24 punti, 7 assist, 46 da tre, 25 di valutazione, ma i numeri non sempre dicono tutto. Dei 24 punti segnati, 20 sono arrivati nel primo tempo. Poi ci sono 7 palle perse e l’ultima azione finita incredibilmente con la palla in mano.

Willis 6,5: vale lo stesso discorso fatto per Moore: segna 19 punti di cui 5 nei primi due quarti. Pesaro monta una difesa aggressiva cercando di non farlo entrare in partita e alla fine ci riesce benissimo.

Wheatle 6,5: in attacco ha le polveri bagnate ma in compenso in difesa tira giù 12 rimbalzi dando una grandissima mano alla squadra soprattutto nel momento più complicato.

Hawkins 6: non avrebbe dovuto giocare ma è stato lui a chiedere di scendere in campo insieme ai compagni e già per questo merita la sufficienza. Fa quello che può.

Ogbeide 6,5: una volta prese le misure a Totè si sblocca e inizia la sua partita. Ha voglia di provarci e questo lo porta a strafare in alcune circostanze ma alla fine mette a referto 12 punti e 9 rimbalzi.

Blakes 6: si sveglia nel finale di partita aiutando la squadra a riportarsi a contatto per il resto deve dare di più fin dall’inizio.

Della Rosa 5,5: il capitano prova a tenere viva Pistoia ma la mano questa volta è freddina e il compito non riesce.

Saccaggi 5,5: in campo per 7 minuti fa tanta fatica a trovare il ritmo giusto e a leggere la partita.

Del Chiaro 5: una serataccia per il lungo biancorosso, può capitare.

Brienza 6,5: una sconfitta maturata per un problema mentale, di approccio: in questi casi un allenatore può farci ben poco.