Le pagelle. Ogbeide pigliatutto. Della Rosa vitale. Moore top scorer

Moore 7: gli avversari lo maltrattano ma lui non patisce più di tanto il trattamento che gli viene riservato, nel finale commette un paio di errori da fare perdere la pazienza anche ai santi.

Willis 6,5: è uno degli osservati speciali e non potrebbe essere altrimenti, tant’è che segna col contagocce. In compenso tira giù 7 rimbalzi e dà una grossa mano in difesa.

Wheatle 6,5: si sbatte in difesa cercando di fermare chiunque gli passi accanto, in attacco tira poco e la precisione non è dalla sua parte.

Hawkins 7: difende in maniera aggressiva, tira giù 7 rimbalzi, segna due triple fondamentali e regala 2 assist. Segnali di crescita.

Ogbeide 7,5: un’altra doppia-doppia da 12 punti e 13 rimbalzi, un’altra partita di grande solidità e intensità che lo rendono un elemento fondamentale per questa squadra.

Della Rosa 7: mette in campo la sua solita garra spingendo la squadra quando ce n’è bisogno e mette a referto due triple che sono di un’importanza vitale.

Blakes 6: si vede chiaramente che non è in condizione, il ginocchio fa male e lui zoppica ma vuole ugualmente stare in campo per dare una mano alla squadra. Da ringraziare.

Saccaggi 6: quando c’è da fare il lavoro sporco Sacca risponde presente, non si lascia condizionare dalla difesa aggressiva di Cremona e anzi risponde da par suo.

Del Chiaro 6: dà il suo contributo alla squadra con minuti buoni per rifiatare.

Brienza 8: Pistoia chiude un girone d’andata da stropicciarsi gli occhi. Merito anche suo, che ha plasmato un gruppo di ragazzi trasformandolo in una squadra vera.