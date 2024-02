Le pagelle. Moore segna e smazza assist. Sta tornando il vero Varnado

MOORE 7.5 Gioca con maggiore continuità rispetto alle ultime uscite e la squadra ne beneficia. Mette in ritmo i compagni e soprattutto segna con precisione chirurgica nei momenti importanti.

WILLIS 7 Nel primo tempo è lo spauracchi di Milano che non riesce a trovare il modo di tenerlo a bada. In difesa si comporta bene tenendo conto che di fronte non ha proprio gli ultimi arrivati.

VARNADO 7 Jordon è tornato ad essere il giocatore determinante di cui Pistoia ha assoluto bisogno, difende e in attacco quando si alza al tiro è una sentenza. L’ala biancorossa sembra aver ritrovato la condizione e questa è un’ottima notizia per Pistoia.

HAWKINS 6.5 Il suo sforzo difensivo è di quelli che vanno premiati per forza perché quando lo vedi di fronte a Voigtmann e fare di tutto per fermarlo è qualcosa di incredibile.

OGBEIDE 6 In attacco non ha le mani calde in compenso dietro lotta e sgomita contro avversari che sono di un livello altissimo, tra i migliori in Italia ed anche in Europa.

WHEATLE 6 Fa tanto lavoro sporco, quello che serve che porta fieno in cascina e soprattutto che dà una grossa mano alla squadra.

DELLA ROSA 6 Ci mette una foga agonistica impressionante cercando di sporcare ogni linea di passaggio, provando a fermare chiunque e facendo di tutto per rendersi utile ed a tratti ci è riuscito. Saccaggi sv: Sacca sta in campo solo per 5 minuti.

DEL CHIARO 5.5 Di fronte ha avversari di un livello troppo alto, ci prova a fare qualcosa, a rendersi utile ma i risultati non lo premiano. Va detto che era una partita complicata per il lungo biancorosso.

BRIENZA 7 La difesa messa in campo da Pistoia è stata qualcosa da far vedere e rivedere nelle scuole basket, i biancorossi hanno messo in grossa difficoltà una squadra di Milano che di talento ne ha da vendere costringendola a metterlo sul parquet per riuscire a vincere. Nell’ultimo quarto Pistoia ha avuto anche la possibilità di pensare seriamente a compiere un’altra impresa ma un po’ la forza degli avversari e un po’ la dea bendata che ha deciso di volgere il suo sguardo altrove hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte di Milano.

M.I.