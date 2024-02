Le pagelle. Moore è l’ultimo ad arrendersi. Per Willis serata da dimenticare

Moore 7: 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist ma soprattutto tanta leadership, presenza in campo e una ritrovata lucidità nelle letture e le scelte di gioco. Ci prova a tenere a galla Pistoia ma non tutti lo seguono. In casa Estra è sicuramente l’ultimo a mollare la presa nella serata torinese.

Willis 4,5: il mezzo voto in più è per averci provato almeno in difesa. Per Payton è stata decisamente una serataccia, 1/11 dal campo e 3 punti a referto in 35 minuti inquadrano bene quella che è stata la sua partita, carica di difficoltà contro la fisicità degli avversari.

Varnado 6,5: Jordon in questo momento è in calo di condizione e non c’è da stupirsi visto gli infortuni che lo hanno fermato e costretto a non allenarsi. Ci prova fino a che le forze lo sorreggono e lo fa anche bene, poi le gambe non tengono più e cala alla distanza. Comunque un plauso per aver stretto i denti ed essere sceso in campo non certo al top della condizione.

Hawkins 5: gravato di falli fin da subito è costretto a stare in campo solo 19 minuti in cui si sbatte in difesa ma fa poco in attacco.

Ogbeide 6: una prestazione tutto sommato buona tenendo conto che sotto canestro ha dei clienti difficili, solo che il 2/8 ai liberi pesa come un macigno.

Wheatle 6: quando c’è da lottare non si tira indietro e soprattutto quando c’è da essere decisivi in difesa. In attacco le percentuali non lo aiutano, anzi, diciamo pure che sono deficitarie.

Della Rosa s.v.: il capitano sta in campo solo 4 minuti.

Saccaggi 5,5: non è lui che deve tenere dritta la barca ma ci prova ugualmente a dare il suo contributo riuscendoci a fase alterne.

Del Chiaro 5,5: fa quello che può e non gli si può chiedere la luna. Sotto le plance ha avversari difficili, fisicamente forti e di grande esperienza. Angelo prova in tutti i modi ad arginarli ma francamente il compito è veramente arduo.

Brienza 7: la squadra ha tenuto botta bene fino a quando le forze l’hanno sorretta e soprattutto fino a quando Venezia non ha mostrato i muscoli, poi la maggiore qualità degli avversari ha fatto la differenza. Quando due americani fanno 7 punti in due e quando fai 10/21 ai liberi sperare di battere una squadra come Venezia diventa pura utopia.

Maurizio Innocenti