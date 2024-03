Le pagelle. Mataloni il migliore

Mataloni 7: incolpevole sul gol salva in diverse occasioni la porta arancione, diciamo pure che in alcune situazioni si è rivelato provvidenziale.

Masi 6: non commette grossi errori e non fa neppure meraviglie ma alla fine porta a casa la pagnotta dando una mano.

Marie-Sainte 6,5: ha il merito di portare in vantaggio la Pistoiese, fatto mai accaduto fino ad oggi, e di giocare una partita senza sbavature togliendo dagli impicci la squadra (Greco sv).

Bailo 5,5: commette tanti errori di posizione e di impostazione lasciando la sua zona spesso un po’ scoperta.

Riccio 5: l’espulsione inquadra bene la sua partita fatta di tanti, troppo errori, poca lucidità e molta confusione.

Carannante 6,5: è l’unico che prova a metterci del fosforo ma i compagni spesso e volentieri non gli vanno dietro. Peccato per il giallo: era in diffida.

Biaggi 6: meno attivo rispetto a domenica scorsa ma comunque sempre prezioso in mezzo al campo dove prova a mettere ordine (Pertici sv).

Evangelista 6: dal suo piede parte la punizione che consente a Marie Sainte di deviare in rete di testa, ma anche diversi altri suggerimenti che però i compagni non sfruttano (Anticoli sv).

Ielo 6: macina chilometri fino a quando le forze lo sorreggono poi si mette dietro al servizio dei compagni.

Diakhatè 5: nel finale di partita si divora un gol già fatto, prima caracolla in mezzo al campo senza nessun costrutto. Si vede poco e quando succede sbaglia tutto o quasi.

Bonfanti 5,5: ci mette tanto impegno e buona volontà ma è troppo solo in avanti per provare ad impensierire il portiere, magari se qualcuno gli avesse dato una mano i risultati sarebbero stati diversi (Fiaschi sv).

Parigi 6: dobbiamo continuare a ripetere sempre lo stesso concetto, ovvero che la squadra è questa e non gli si può chiedere di fare i miracoli. La Pistoiese passa in vantaggio in una partita importantissima ma allo scadere del primo tempo la solita disattenzione le costa il pareggio. I mezzi sono questi e di più non si può fare.