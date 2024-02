Le pagelle. Kamana non regala sicurezza. Atsina un oggetto misterioso

GAMBASSI 6 Fa il suo: non può nulla sulle due reti subite.

BAILO 5.5 Tanta voglia di fare, specie all’inizio della gara, ma tanta, troppa imprecisione. Spesso si arrangia come può.

KAMANA 5 Non ha un compito semplice: cercare di limitare Maltoni, bestia nera arancione. Nella prima frazione, pur barcamenandosi, riesce – anche con po’ di irruenza – a non farlo segnare, a lungo andare invece deve alzare bandiera bianca.

MENDOLIA 5.5 Stavolta sono numerose le sbavature, dietro come davanti (perché, di tanto in tanto, si propone). In tribuna c’è chi lo prende di mira, chiedendo a Parigi di sostituirlo.

RICCIO 5 Non entra mai in partita o quasi, di sicuro non disputa una prestazione all’altezza della situazione. Tant’è che Parigi lo sostituisce al 9’ della ripresa con Pertici (5.5), che in verità non apporta un gran contributo alla causa arancione.

DEL ROSSO 6 Prova a offrire quantità e qualità in mezzo al campo, talvolta riuscendoci.

CARANNANTE 6.5 Il capitano si conferma il pezzo pregiato di una squadra in evidente difficoltà. Spesso, però, si accorge di predicare nel deserto e tenta di porvi rimedio con l’agonismo, rimediando pure il cartellino giallo.

EVANGELISTA 5 Uno dei pochi a non vedersi nell’avvio (primi 11 minuti) brillante degli arancioni, uno dei pochi a non spiccare il volo nella prima parte di gara. Nella seconda frazione di gioco ha una palla-gol nitida, ma la spreca. Parigi lo avvicenda con Fiaschi (5.5), che in 20 minuti (compreso recupero) si mostra più attivo, pur fallendo egualmente una rete da pochi passi.

IELO 6 Un inizio di partita buono, fatto di dinamismo, giocate, dribbling, assist, cross. Poi, con l’andare dell’incontro, cala vistosamente.

ATSINA 5 L’oggetto misterioso. Errori su errori fanno dire che non è in condizione. Gli subentra Milani (6), che perlomeno calcia un paio di volte nello specchio di porta.

PANICUCCI 5.5 L’impegno non gli fa difetto, la precisione sì: avrebbe la chance, ma la fallisce, anche grazie alla deviazione del portiere.

PARIGI 6 Dalla panchina ha poco: fa quello che può.

Gianluca Barni