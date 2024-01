Le pagelle. Hawkins prezioso. Rodaggio Varnado ’Carletto’ decisivo

Moore 6 nel primo tempo sembra l’ombra di se stesso, non pervenuto nei primi 20 minuti. Nel secondo si sveglia dal torpore e pur non facendo sfracelli gioca al servizio della squadra. Piazza la tripla che chiude il match.

Willis 6,5 decisamente in affanno nei primi due quarti in cui non riesce a sbloccarsi, nel secondo torna ad essere un giocatore importante per Pistoia: non è ancora lui ma la strada è quella giusta.

Saccaggi 6,5 tanta difesa, grinta, voglia di lottare e una tripla che vale oro perché regala il pareggio a Pistoia e di fatto cambia il volto della gara.

Hawkins 7 in difesa è stato incredibile fermando chiunque gli si parasse davanti, in attacco mette punti pesanti come macigni e dà vitalità.

Ogbeide 6,5 come tutta la squadra gioca una partita dalle due facce: un primo tempo non brillante un secondo tempo in cui ha alzato l’asticella soprattutto in difesa.

Varnado 6 è tornato in campo dopo mesi di assenza e dopo una stagione che fino a qui lo ha visto spesso ai box per infortunio. Prova a dare il suo contributo e ci riesce.

Wheatle 7,5 si piazza su Gentile e lo limita alla grande praticamente rendendolo innocuo. In attacco finisce per essere i migliore marcatore di Pistoia segnando punti pesanti come macigni.

Della Rosa 6,5 il capitano come sempre quando c’è da suonare la carica non si tira indietro anzi è lui che diventa protagonista. Grinta e voglia di non mollare e punti importanti.

Del Chiaro 6,5 una prestazione decisamente sopra le righe, difende su Gamble e quando conta segna canestri fondamentali.