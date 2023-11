Le pagelle. Finalmente Hawkins. Ogbeide voce grossa. Wheatle garanzia

Moore 6,5: il primo quarto è di alto livello poi gli avversari lo limitano e lui un po’ si perde, soprattutto nelle scelte. Però rimane un punto di riferimento.

Willis 7: indirizza il match nel primo tempo grazie ad un grappolo di triple che stendono Sassari, si dà da fare anche in difesa tirando giù 6 rimbalzi.

Varnado 7: è il nemico pubblico numero uno e come tale viene trattato solo che con Jordon le gabbie montate dagli avversari non fanno effetto.

Hawkins 7: una prestazione che aspettavamo da tempo. Ryan già a Reggio aveva dimostrato di essere in crescita, contro Sassari, oltre ai punti, ha fatto un’infinità di cose buone e utili per la squadra.

Ogbeide 7,5: sfiora la doppia-doppia (9 punti e 10 rimbalzi) mette in campo una grande fisicità e presenza soprattutto sotto i tabelloni dove fa il bello e il cattivo tempo.

Wheatle 7,5: un giocatore di cui Pistoia non può fare a meno. Carl è mister utilità perché è importante in qualsiasi zona del campo e in qualsiasi ruolo.

Saccaggi 7: quando c’è bisogno di mettere carattere e personalità non si tira indietro. Ottima la sua prova difensiva e quel canestro e fallo nel finale è stato prezioso come l’oro.

Del Chiaro 6: gioca al servizio della squadra e sa rendersi utile in modo particolare in difesa.

Brienza 7,5: per battere Sassari ci voleva una grande prestazione di squadra ed è arrivata puntuale. Pistoia non è stata solo più squadra, ma ha giocato decisamente meglio dimostrando di avere le idee chiare, di sapere dove andare e di avere un piano partita perfetto.

M.I.