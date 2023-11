Le pagelle. Bene Moore, Willis e Varnado. Anche Ogbeide fa la voce grossa

Moore 6,5: bene, molto bene, fino a che le forze hanno retto poi perde in lucidità sia nelle scelte che al tiro anche perché gli avversari non lo fanno respirare.

Willis 6,5: primo tempo decisamente ottimo, poi calano le forze e anche le energie per dare continuità alla prestazione.

Varnado 6,5: Reggio lo francobolla e Jordon soffre la marcatura stretta ma riesce ugualmente a rendersi pericoloso. Hawkins 6: un passettino in avanti lo ha fatto ma deve ancora migliorare tanto sia in attacco che in difesa.

Ogbeide 6,5: chiude con una doppia-doppia da 11 punti e 13 rimbalzi e per lui vale il discorso fatto per gli altri ovvero fino a che le forze lo hanno sorretto ha fatto la voce grossa poi ha dovuto alzare bandiera bianca.

Wheatle 6,5: ottima prova soprattutto difensiva, in attacco ci prova poco lasciando ad altri l’incombenza. Saccaggi 6: sta decisamente crescendo a livello di regia, nel controllo del ritmo e nelle scelte.

Della Rosa s.v.: il capitano sta in campo solo 4 minuti.

Del Chiaro s.v.: Brienza lo manda sul parquet solo per 6 minuti.

Brienza 6,5: la premessa è doverosa: la squadra non si è allenata per tutta la settimana e ovviamente non poteva essere al meglio. Detto questo Pistoia nel primo tempo ha giocato bene a livello di squadra anche meglio di Reggio Emilia che ha dovuto ricercare le risorse nel talento dei singoli per stare dentro la partita. Ottimo l’attacco e buona la difesa e soprattutto il piano partita. Nel secondo tempo è stato un altro match, le forze sono mancate e di conseguenza la lucidità nelle scelte tecniche. Brienza ha provato a mischiare le carte ma quando la benzina è finita hai voglia a scuotere il serbatoio o avviene il miracolo oppure continua a non uscire una goccia.

M.I.