Le pagelle

MATALONI 5.5 Subito il gol a freddo, nel primo tempo si barcamena, poi nella ripresa è in balia degli avversari come il resto della squadra.

PERTICI 5.5 Tanta buona volontà, ma tante troppe imprecisioni, sia dietro che davanti. Sostituito alla mezz’ora della ripresa da Cordato (sv).

MENDOLIA 6 S’immola in un’occasione, salvando la porta arancione, e guida la retroguardia.

KAMANA 5.5 Luci e ombre, come molti dei suoi compagni: d’altronde la condizione atletica è quella che è. Qualche disattenzione specie in avvio e nel finale di gara.

BAILO 5.5 Prova a disimpegnarsi con ordine, talvolta gli riesce altre no.

IELO 5.5 Poco incisivo, va a calare con il trascorrere dei minuti.

CARANNANTE 6.5 Il capitano onora la fascia, cercando di trascinare i suoi, che nella prima frazione paiono squadra e nella seconda sono simili all’Armata Brancaleone. Trova il gol del pareggio, che dà momentaneamente la carica.

DEL ROSSO 5.5 Si fa notare, in special modo durante il primo tempo, quando le forze lo sostengono. Rilevato da Atsina (sv) agli sgoccioli del match.

MILANI 5.5 Tanto fumo e poco arrosto, anche se l’impegno non gli fa difetto. Il tecnico arancione lo richiama in panchina all’11’ della ripresa mandando in campo Faye (5.5), che non migliora le cose.

DIAKHATE’ 6.5 A volte distratto, non sempre addentro alle dinamiche dell’incontro, ma indubbiamente dotato di estro e capace di giocate, come quella che porta al raddoppio. Parigi lo avvicenda con Fiaschi (5.5), che si vede pochino.

PANICUCCI 5 Male la prima. Non è ancora lui e chissà quando entrerà in forma.

PARIGI 5.5 Si sforza di trasformare tante individualità in squadra, a tratti riuscendoci. Certo, il nervosismo denotato in occasione della richiesta di un calcio di rigore fa capire che i continui k.o. lo stanno destabilizzando. D’altronde, non è lui ad aver creato questa situazione.

Gianluca Barni