Le mosse del Pistoia Basket. Academy biancorossa nelle mani di Biagini

Il Pistoia Basket guarda anche al futuro e rinnova per altri tre anni la collaborazione con Cristiano Biagini come responsabile tecnico del Pistoia Basket Academy. "Sono contento di questo prolungamento – dice Cristiano Biagini, ormai una colonna del settore giovanile biancorosso – anche perché ha sempre un sapore particolare lavorare nella propria città e per la propria città. Dopo stagioni di grandi risultati, ci siamo dovuti misurare con annate complesse per le più svariate cause e, così, abbiamo fatto di necessità virtù: nonostante questo, prospetti interessanti sono usciti ugualmente dalla nostra realtà. Adesso c’è da ripartire, forti di quel che abbiamo fatto e con un rinnovato entusiasmo cercando di fare il meglio per ritornare su livelli importanti".

Nella prossima stagione, con il nuovo approdo della prima squadra in Serie A, ci sarà la necessità di una Under19 Eccellenza di livello che dovrà dire la sua anche nella Next Gen Cup, una vetrina notevole. "Sicuramente l’annata dell’Under19 dovrà essere importante – ammette Biagini – ma per quanto ci riguarda il nostro interesse è paritario dal minibasket ai più grandi. Ci saranno novità in arrivo e vogliamo aumentare ulteriormente la collaborazione con le società che già fanno parte del Pistoia Basket Project sia come qualità che come quantità". E’ fondamentale, inoltre, la sinergia anche con la prima squadra che si traduce in ragazzi da mettere a disposizione di coach Nicola Brienza.

"Sono molto contento che il percorso con Cristiano Biagini proseguirà per i prossimi tre anni – afferma il direttore sportivo del Pistoia Basket, Marco Sambugaro – è una persona di forte spessore e qualità col quale mi intendo molto bene. Lo ritengo un eccellente reclutatore perché tiene molto alla cura dei ragazzi a 360°, attento a tutto ciò che succede intorno alle varie squadre e non solo alle vicende di campo. Insieme al presidente dell’Academy, Stefano Della Rosa, garantiscono qualità ed esperienza alla società oltre ad essere una garanzia per il nostro settore giovanile. C’è totale sintonia e condivisione fra tutta la parte sportiva e l’Academy ed i risultati di questi ultimi anni sono la dimostrazione della qualità del lavoro portato avanti".

Sul fronte mercato, c’è da registrare l’addio (ormai conclamato) di Zach Copeland: la guardia statunitense ha firmato per il Bamberg, realtà di primo livello nel massimo campionato tedesco. Matteo Pollone ha invece firmato con Treviglio in A2.

