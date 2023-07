Le azzurre "pistoiesi" dell'European Nations: Calcio Camminato a un passo dalla vittoria

Ancora una medaglia d’argento per l’Italia di calcio camminato delle "pistoiesi acquisite" Elena Proserpio Marchetti e Fabiana Benfari, rispettivamente giocatrici, commissario tecnico e vice CT della Nazionale, e della calciatrice pistoiese Leila Bertinelli. Le azzurre hanno perso 1-0 contro l’Inghilterra la finale dell’European Invitational Nations Tournament, giocata a Dublino, in Irlanda. In quella che è stata una vera e propria festa dello sport, che ha visto confrontarsi nelle varie categorie 240 atleti suddivisi in 21 squadre in rappresentanza di Eire, Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Irlanda del Nord e Isola di Man, le nostre portacolori hanno giocato ad alto livello, mettendo a segno 18 reti complessive e subendone solamente 3, una di queste purtroppo letale. Curiosità della manifestazione, la presenza in campo di Linda Gorman, che compirà 70 anni il prossimo novembre, dal 1973 al 1985 elemento cardine della Nazionale femminile irlandese di calcio a 11 e poi allenatrice della stessa dal ’91 al ’92. Un bravo alle nostre rappresentanti, ovvero le calciatrici Francesca De Grandis, Michela Pucci, Leila Bertinelli, Lucia Balestri, Elena Proserpio Marchetti, Grazia Celia, Lina Di Vincenzo, Marina Dal Molin e capitan Fabiana Benfari. La conquista del titolo continentale è soltanto rimandata.

Gianluca Barni