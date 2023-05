Le accuse di presidente e tecnico "Un campo da terza categoria"

aglianese

0

giana erminio

1

AGLIANESE: Spurio, Baggiani Lorenzo (58’ Mattiolo), Pantano, Montuori, Fiaschi, Remedi (65’ De sagastizabal), Grilli, Pardera, Veneroso (83’ David), Torrini (83’ Perugi), Mariani. A disp. Luci, Baggiani Simone, Oliveri, Donnarumma. All. Baiano.

GIANA ERMINIO: Magni, Bassani (77’ Caferri) , Piazza, Mandelli, Gaye, Perico, Calmi (65’ Perna), Brioschi, Ghilardi (53’ Gorghelli), Lamesta (77’ Fall), Messaggi (65’ Fumagalli). A disp. D Aniello, Marotta, Ballabio, Colombara. All. Chiappella.

Arbitro: Piccolo di Pordenone.

Marcatore: 20’ Messaggi.

AGLIANA – Più che la cronaca della partita, finita con una sconfitta che non incide per niente sulla salvezza già raggiunta e sull’ottimo campionato dell’Aglianese, contano le dichiarazioni del post partita del presidente Angelo Perriello e dell’allenatore Francesco Baiano che, dopo aver espresso soddisfazione per la stagione disputata, hanno puntato il dito sulle condizioni pessime del terreno di gioco dello stadio Bellucci. "Purtroppo per tutta la stagione il campo ci ha messo in netta difficoltà dice Perriello – e ci ha portato 5 o 6 punti in meno in classifica. Come ho già detto al Comune ora voglio chiarezza, voglio sapere come sarà lo stadio e cosa intendono fare perché così non si può giocare una serie D su un campo che, senza offesa, è da terza categoria. Inoltre abbiamo bisogno di spazi adeguati per allenarci. Voglio capire se ci danno l’opportunità di un campo efficiente o opportunità di averlo in gestione noi. A questo proposito, noi abbiamo la disponibilità ad assumere la gestione e ho consegnato al Comune un protocollo di intesa ma non ho avuto ancora risposta. In queste condizioni si fa calcio veramente male e se non ci sono certezze dobbiamo capire e guardarci intorno. Noi ci siamo stiamo riprogrammando stiamo facendo sacrifici ma vogliamo che l’amministrazione risponda alle nostre esigenze. Occorre uno stadio con spazi adiacenti idonei, spazi per fare gli allenamenti e un campo di gioco decoroso. Anche le squadre avversarie, compresa la Giana, hanno detto che questo non è un campo da serie D". "Le partite più belle le abbiamo fatte in trasferta – aggiunge l’allenatore Baiano - dove trovavamo campi decenti che ci permettevano di giocare a calcio. Sul campo di Agliana si può giocare solo a pallonate. Ci siamo adattati, ma sui campi belli abbiamo fatto prestazioni importanti". Quanto alla partita l’Aglianese ha subito il gol decisivo su un colpo di testa su calcio d’angolo e poi ha fallito diverse occasioni per ottenere un pareggio che avrebbe meritato. Già nel primo tempo alcune sgroppate in velocità di Mariani non hanno portato al gol solo per un po’ di imprecisione in fase conclusiva e nel secondo tempo Torrini e De Sagastizabal hanno mancato il bersaglio da ottima posizione.

Giacomo Bini