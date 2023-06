L’asse Della-Magro funziona, Wheatle leone

Wheatle 7,5: parte come play poi gioca praticamente in tutti i ruoli, segna e come al solito difende come un leone. Un giocatore di cui Pistoia non può fare a meno.

Pollone 6: mette sul piatto della bilancia la specialità della casa ovvero la difesa, che in una partita come questa serviva come il pane.

Copeland 6,5: dopo 38 minuti giocati da latitante, si riscatta negli ultimi minuti mettendo a segno 7 punti che di fatto hanno chiuso il match.

Varnado 6,5: va a corrente alternata: quando si accende è il solito giocatore devastante ma pecca in continuità, cosa di cui invece la squadra avrebbe avuto bisogno. La difesa aggressiva di Torino lo porta a sparacchiare in attacco con poca lucidità (615 da 2 e 16 da 3).

Magro 7: un muro difensivo che manda fuori giri i lunghi avversari. In difesa si fa sentire e in attacco mette a segno punti pesanti.

Della Rosa 7: il capitano con due triple chirurgiche di fatto spacca la partita dando il via libera a Pistoia; per il resto fa girare la squadra leggendo bene i momenti in campo.

Saccaggi 6: Sacca non sarebbe dovuto nemmeno scendere in campo e invece lo ha fatto dando ciò che ha potuto.

Benetti 7: una signora partita fatta di tante cose utili, dai liberi segnati nel momento giusto, all’ottima difesa sui lunghi di Torino a quella grinta e determinazione che servono per far vincere le partite.

Del Chiaro 6,5: non ha una partenza al fulmicotone poi piano, piano riesce a trovare la sua dimensione e alla fine i sui 8 rimbalzi sono una dote preziosa.

Brienza 8: Pistoia dopo un primo quarto di studio ha di fatto preso in mano l’inerzia della partita mettendo in grossa difficoltà Torino. Alla fine tenere il migliore attacco del campionato a 61 punti vuol dire aver fatto qualcosa di più che una semplice buona prestazione in difesa. In più vanno aggiunte lucidità e idee chiare.

