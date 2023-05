Larcianese, addio ai sogni di gloria Ko in semifinale con la Geotermica

geotermica

1

larcianese

0

GEOTERMICA: Bossi, Pavoletti, Penco, Spagnoli, Caccio, Mencari, Landi, Rispoli (87 Zoncu), Pellegrini, Romeo, Zanatta. (81 Burini) Allenatore Claudio Ballerini.

LARCIANESE: Gliatta, Porciani, Antonelli, (65Filieri) Ghelardoni, Pinto, (69 Errachid) Del Sorbo, Iannello, Massaro, Fontanelli, Vettori, Guarisa. (69 Granito). Allenatore Maurizio Cerasa.

Arbitro: Luca Avelardi della sezione di Livorno.

Marcatore: 59 Pellegrini.

SAN GIULIANO TERME – Con una rete subita al 59, segnata dalla punta Pellegrini, la Larcianese viene eliminata nelle semifinali dei play off regionali del campionato di Promozione. Il gol che ha deciso la gara è stato realizzato di testa, su assist proveniente dalla destra di Zanatta. Niente da fare per il portiere della Larcianese Gliatta. Domenica prossima la squadra viola giocherà la finalina, valida per il terzo posto contro la formazione del Sansovino, sconfitta dal Campi Bisenzio. La Larcianese ha giocato una buona partita, di fronte ad un discreto numero di spettatori, in rappresentanza di entrambe le tifoserie. Nel primo tempo meglio la Larcianese, dove è andata vicino al vantaggio in due occasioni. Al 17 Fontanelli sciupa una bella occasione in contropiede. Solo davanti al portiere avversario conclude di poco a lato. Al 40 un cross invitante di Vettori non trova la necessaria deviazione in area di rigore. Antonelli arriva con un leggero ritardo. Dopo il gol subito nella ripresa da Pellegrini, i ragazzi di mister Cerasa hanno tentato un forcing finale alla ricerca del pari. Ci sono stati diversi traversoni, cross, possesso palla, ma raramente la squadra viola si è resa pericolosa, evidenziando i problemi di realizzazione emersi in più di una volta. Al 68 Guarisa, devia di testa la sfera che esce di poco a lato. Una sconfitta amara arrivata al termine di una gara molto equilibrata e corretta dove il Geotermica ha sfruttato al massimo una delle poche occasioni avute. Ora la squadra pisana affronterà in finale il Lanciotto Campi che al "Fedini" di San Giovanni Valdarno ha ottenuto un sonante successo (4-1) contro il quotato Sansovino. Nella formazione fiorentino il capitano è Di Giusto, protagonista qualche anno fa con il Borgo a Buggiano della scalata in serie C.

Massimo Mancini