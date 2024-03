L’appuntamenro speciale. Per la festa delle donne allenamenti gratuiti dedicati alle bambine del settore minibasket

Open day in...rosa. Venerdì 8 marzo in occasione della giornata dedicata alle donne, il Pistoia Basket Girls organizza due allenamenti gratuiti dedicati esclusivamente alle bambine del settore minibasket alla palestra Marini di Pistoia (via Mulinuzzo). In modo per far avvicinare le bambine al mondo della pallacanestro e al mondo del Pistoia Basket Academy.

Gli orari degli allenamenti sono i seguenti: Dalle 17.30-18.30 per bambine nate nel 2015-2016-2017 Dalle 18.30-19.30 per bambine nate nel 2012-2013-2014. Porta un’amica e giochiamo insieme: questo lo slogan della giornata. Per tutte le bambine presenti agli allenamenti ci sarà un piccolo gadget in regalo Per info Annalisa Breschi 3396212753