L’anticipo con l’Imolese. Pistoiese in emergenza

Piove sul bagnato in casa arancione. La Pistoiese, che oggi contro l’Imolese (stadio Melani ore 14.30) dovrà fare a meno degli squalificati Carannante e Riccio non potrà avere a disposizione neppure Marie-Sainte, autore del gol contro il Progresso, e Fiaschi. A questi va aggiunto Atsina che si sta accordando per rescindere il contratto visto che ormai sembra non rientrare più nei piani della Pistoiese. La classifica è già di per sé preoccupante, ci mancavano pure altri intoppi a rendere il tutto ancora più complicato. Gli arancioni contro l’Imolese scenderanno in campo per la prima volta senza Carrannante, fino ad ora tra i migliori, perno fondamentale del centrocampo. Difficile a questo punto capire da dove dovrà partire la Pistoiese per affrontare una squadra come l’Imolese. "Dobbiamo ripartire dal punto preso domenica contro il Progresso – afferma Gabriele Parigi – E’ stata una prestazione brutta ma alla fine il pareggio lascia invariato il distacco contro il Progresso e non è poco. Ripartiamo da un gruppo che ha voluto fortemente portare via il punto perché una sconfitta sarebbe stata una condanna".

Gli arancioni oggi se la vedranno contro una squadra che sta disputando una buona stagione e che gioca un calcio organizzato oltre ad avere elementi interessanti soprattutto tra i giovani. "L’Imolese è una società strutturata – prosegue il tecnico arancione – che punta molto sui giovani, che ha come obiettivo quello di mantenere la categoria e ogni anno lancia sempre giocatori interessanti e di prospettiva. È una squadra che gioca molto a calcio è più forte di noi e per questo dovremo fare grande attenzione per portare a casa qualcosa. Ammetto che firmerei per un pareggio".

Una politica di piccoli passi anche perché la Pistoiese non sembra in grado di poter pensare a qualcosa di più visto i problemi generali. Il riferimento non è alle assenze a cui Parigi dovrà fare fronte, ma ad un collettivo che appare decisamente fragile un po’ in tutti i reparti in modo particolare in quello avanzato. Fino a questo momento, ovvero dopo due mesi, dall’attacco non è arrivato ancora un gol e per una squadra che lotta per salvarsi non è di certo il massimo. "È vero – ammette Parigi – manchiamo in avanti anche se delle nove gare fino a qui disputate, sei sono state contro le squadre più forti del campionato però quelle poche occasioni che abbiamo creato andavano sfruttate meglio".

La probabile formazione della Pistoiese (3-5-2): Mataloni; Bailo, Masi, Greco; Pertici, Biaggi, Del Rosso Evangelista, Ielo; Diakhatè; Panicucci. All. Parigi.

Maurizio Innocenti