Lanciotto Campi vince contro Valdinievole Montecatini: gol di Bambi decisive

Valdinievole Montecatini

0

Lanciotto Campi

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi (45’ st Bejzaku), Rinaldi (1’ st Natali), Fedi D., Torracchi, Pratesi (40’ st Rosati), Volpi, Ba, Binaj, Bacci (40’ st Giulianelli). A disp. Del Carlo, Coselli, Lici, Alessiani, Liberto. All. Tocchini.

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito, Fedi L., Bambi, Pisapia, Bonciani, Amerighi, Cecchi, Verdi (41’ st Manzatu), Gasparini (41’ st Frezza). A disp. Roselli, Nocentini, Alfeda, Arca, Fathou, Cassiolato, Ascolese. All. Guidi.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Marcatore: 24’ Bambi.

Il Lanciotto Campi espugna il Mariotti di Montecatini portandosi a casa tre punti importantissimi per la salvezza. I padroni di casa non sono mai stati pericolosi. Gli ospiti hanno giocato da attendisti, sfruttando bene l’unica vera palla gol costruita. Al 24’ sugli sviluppi di un calcio d’ angolo Bambi trova lo spiraglio giusto per trovare il gol vittoria. Per vedere l’unico tiro verso la porta del Montecatini bisogna arrivare al sesto del secondo tempo con Ba che sbaglia la mira. Al novantesimo Cecchi va via in contropiede, Gega gli esce incontro e lo fa cadere, l’arbitro lo espelle per fallo da ultimo uomo ed i biancocelesti terminano in dieci.

Stefano Incerpi