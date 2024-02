L’analisi di Brienza. "Due quarti eccellenti. Poi la qualità di Venezia ha fatto la differenza»

L’Estra ci ha provato e rispetto alla partita di qualche giorno fa ha giocato decisamente un’altra gara, alla fine il risultato è stato lo stesso ma questa volta Pistoia ha lottato. "Abbiamo provato a fare il massimo – dice Nicola Brienza – giocando una partita diversa rispetto a quella di domenica. Venezia ci ha rosolato per tutto il match, noi fino a che abbiamo tenuto botta fisicamente siamo stati in partita poi appena sbagli un paio di cose certe squadre ti puniscono subito. Per pensare di vincere un quarto di finale contro una squadra come Venezia se tiri 10/21 ai liberi diventa difficile se non impossibile soprattutto in una gara punto a punto. Alla fine è stata la prima volta per tutti, siamo scontenti per il risultato ma contenti per l’esperienza e per il modo in cui i ragazzi sono stati in campo".

Un’analisi lucida come sempre quella di Brienza che ha inquadrato alla perfezione l’andamento della gara. Pistoia ha retto giocando bene il primo tempo poi la qualità di Venezia ha fatto la differenza, oltre ad alcune mancanze da parte dei biancorossi, vedi la prestazione di Willis. "Abbiamo giocato due eccellenti quarti – prosegue Brienza – poi la loro qualità è emersa e chiaramente si è fatta sentire. Per batterli avremmo dovuto avere la fortuna di trovare qualche prestazione sopra le righe e invece così non è stato. Non voglio addossare colpe a nessuno ma è chiaro che se Willis segna 3 punti in tutto il match diventa dura stare in partita. Chiudiamo sei mesi di lavoro duro che però ha portato grandi risultati tanto che se all’inizio avessi detto che oggi saremmo stati qui a recriminare per un quarto di finale di Coppa Italia probabilmente mi avreste dato del pazzo".

Obiettiva anche l’analisi di Neven Spahija che va dritto al punto senza fare troppi giri di parole. "Nel primo tempo siamo stati niente in attacco – dice Spahija – per fortuna che abbiamo retto in difesa e questo ci ha consentito di rimanere attaccati alla partita. Nel terzo e quarto periodo siamo riusciti a segnare qualche canestro in più e vincere la lotta al rimbalzo e questo ci ha permesso di giocare la nostra pallacanestro. Pistoia con il suo gioco ci ha messo in difficoltà ma alla fine il roster corto e la nostra maggiore qualità hanno finito per fare la differenza".

Venezia aveva preparato una difesa particolare su Moore e Willis che ha funzionato alla perfezione almeno per quanto riguarda la guardia biancorossa che è stato messo decisamente fuori dal match. "Il nostro compito era quello di attaccare in difesa Moore e Willis – spiega Spahija – non dandogli il tiro da tre punti. Willis è un bravo tiratore ma quando di fronte trova un giocatore come Tucker che è un grande atleta per lui diventa difficile esprimersi". E il tecnico veneziano ha ragione nel puntare su questo aspetto, quello della difesa di Tucker che, oltre a segnare sempre nei momenti chiave, ha fatto benissimo anche in difesa.

Coach Spahija ha un pensiero anche per Jordon Varnado così com’era accaduto a fine partita domenica scorsa. "Consentitemi di dire che sono contento di aver visto Varnado in campo – afferma Spahija – mi sarebbe dispiaciuto se non avesse potuto giocare, come già avevo avuto modo di dire domenica scorsa certe partite sono belle e importanti da vincere quando tutti ci sono tutti gli interpreti in campo".

Maurizio Innocenti