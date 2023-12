"Lampo Meridien espugna Maliseti Seano: Aquilante doppietta, Casalguidi pronto a riscattarsi"

Con una doppietta di Aquilante il Lampo Meridien espugna il difficile campo del Maliseti Seano e torna a casa con tre punti importanti. Una vittoria meritata contro una formazione che stava attraversando un ottimo periodo di forma, vedi il pareggio a Viareggio, dunque ancor più pesante. Le reti, una per tempo, sono entrambe state firmate dal giovane e talentuoso Aquilante. Per la squadra di mister Magrini è un successo determinante, voluto con forza: ci voleva per riportare entusiasmo a tutto l’ambiente, affranto per gli ultimi risultati negativi. Esordio positivo per il neo-acquisto Dingozi.

A chiudere il quadro di Promozione c’è il Casalguidi, che torna in campo domani alle 14.30. La formazione giallo-blù ospita al "Nuovo Barni" la Lunigiana Pontremolese, terza forza del campionato. Fuori casa la squadra massese si è comportata più che bene, con 4 vittorie. Il Casalguidi però vuole riscattare il brutto passo falso di domenica scorsa, che lo ha visto perdere per 4-1 contro il Luco. Ci sono tutte le premesse per una bella sfida.