Lampo, Cerretese troppo forte

laMPO

0

real cerretese

2

LAMPO: Filippo Pannocchia, Pardini, Monti, Mazzanti (86 Taddei), Mangoni, Rinaldi (72 Bruchi), Maccagnola (72 Bonfanti), Dianda, Cerri (76 Forcieri), Biagioni (65 Nalli), Menconi. Allenatore Donatello Minichilli.

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Iannello, Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi (80 Malarda), Nieri (66 Lelli), Melani, Bouhafa (93 Gazzarrini), Pisano (75 Perrotti). Allenatore Andrea Petroni.

Arbitro: Fabio Marino della sezione di Pisa.

Marcatori: 35 Nieri, 55 Bouhafa.

LAMPORECCHIO – Un’ottima Cerretese espugna con merito il difficile campo dei Giardinetti e conquista tre punti importanti per la propria classifica. Ha segnato due reti, una per tempo, ma i gol potevano essere di più, se gli attaccanti ospiti fossero stati più concreti e cinici sottoporta. La Lampo ha giocato bene nella prima mezzora di gioco, durante la quale ha mostrato vivacità di gioco, senza però rendersi mai pericolosa. Poi al 35 il Real Cerretese è passato in vantaggio, grazie ad una rete d Nieri, che ha ribattuto in porta la palla che aveva colpito il palo. Niente da fare per l’incolpevole portiere della Lampo Pannocchia. Sbloccato il risultato per la formazione ospite la partita è diventata più facile, riuscendo a controllare senza problemi la reazione della Lampo, ancora una volta apparsa molto sterile in fase offensiva. Al 55 il Real Cerretese segna la rete del raddoppio con Bouhafa, che segna con una precisa deviazione di piatto, correndo poi verso la tribuna a ricevere i meritati appalusi dai tifosi presenti. Partita nel risultato praticamente finita. Il tecnico della Lampo opera diverse sostituzioni, senza però avere l’effetto sperato. Gli ospiti anzi giocano penetranti azioni di rimessa ed in alcune della quali vanno vicinissimo alla terza rete. Per la Lampo è una brutto passo falso e diventa sempre più difficile riuscire a ottenere la salvezza, senza passare dagli spareggi dei play out.

Massimo Mancini