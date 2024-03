L’amarezza di Parigi: "Non ci voleva"

Passo indietro netto e pesante per la Pistoiese che sul campo del Certaldo è stata malamente sconfitta per 2-0 dalla formazione di casa, ultima forza del Girone D di Serie D. Un ko per certi versi anche inaspettato, alla luce di quanto di buono mostrato nell’ultimo impegno casalingo contro l’Imolese. A condannare gli arancioni sono state le reti di Gozzerini e Akammadu, entrambe arrivate dopo due grossolani errori dei difensori della Pistoiese. "La prestazione è senza ombra di dubbio negativa e rappresenta una battuta d’arresto che non ci voleva – ha commentato con amarezza il tecnico Gabriele Parigi –. Siamo stati puniti da due ingenuità clamorose dei nostri difensori e non abbiamo avuto la forza di essere incisivi quanto serviva in zona d’attacco. Purtroppo dobbiamo fare i conti nuovamente con la grande difficoltà ad andare a segno e il risultato di oggi è figlio di una prova insufficiente in entrambe le fasi. Sapevamo di dover giocare una partita sporca e, come successo a Progresso, abbiamo riscontrato dei limiti". Masi e Marie-Sainte, che nelle ultime uscite avevano ben impressionato, sono incappati in una giornata sfortunata e dovranno subito resettare quanto successo in vista delle prossime gare: "L’unico modo per migliorare è lavorare – ammette Parigi – sia singolarmente che collettivamente. A loro due, come a tutti gli altri, va fatta sentire la fiducia ma serve anche capire che col Prato non potremo sbagliare di nuovo". Domenica prossima infatti la Pistoiese tornerà al Melani per ospitare i lanieri in un derby più delicato che mai: "Sarà una partita fondamentale durante la quale dovremo essere pronti a fare la guerra dall’inizio alla fine. È necessario un cambio di marcia perché adesso i punti iniziano a pesare veramente. La nostra situazione non è rosea e lo sappiamo, i numeri dicono che subiamo gol a ogni tiro che prendiamo e noi non riusciamo a rispondere allo stesso modo".

Michele Flori