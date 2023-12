L’altra sfida. Tonfo Fabo: la capolista cade a Sant’Antimo

GEKO SANT’ANTIMO

88

FABO MONTECATINI

76

SANT’ANTIMO Mennella 14, Stentardo 3, Gallo 22, Kamperidis 10, Colussa 10, Cantone 4, Dri 12, Quarisa 10, Di Camillo 3, Peluso, D’apice, Spernanzoni. All. Gandini.

MONTECATINI Benites 8, Chiera 14, Natali 13, Arrigoni 4, Sgobba 7, Dell’Uomo 21, Lorenzetti 2, Carpanzano 5, Giancarli 2, Longo, Lorenzi. All. Barsotti.

ARBITRI Settepanella e Marianetti.

PARZIALI 24-16, 52-35, 64-51.

Per la Fabo Herons Montecatini è ancora "fatal mercoledì": la peggior versione degli "aironi" vista fin qui frana al PalaPuca di Sant’Antimo senza praticamente mai entrare in partita. Mani marmoree nei primi novanta secondi, Kamperidis la sblocca sì, ma dalla lunetta per il primo vantaggio PSA. Mennella piazza un 5-0 tutto suo dopo la bomba del 2-3 di Chiera, lo stesso fa Kamperidis e i campani si prendono due possessi di scarto nonostante i canestri di Natali e Lorenzetti. Le percentuali al tiro della Geko e le palle perse fanno sprofondare gli "aironi" più volte a -10, l’ingresso dalla panchina di Dell’Uomo è un ricostituente per Montecatini ma la difesa soffre le imbucate degli esterni partenopei, che riescono a mettere palla sotto canestro facilmente. Così, all’alba del secondo periodo, Sant’Antimo ha ancora un buon margine (30-22), Natali illude gli ospiti con la tripla del -5 ma sotto canestro e a rimbalzo non c’è storia: Kamperidis e soci fanno quello che vogliono e la Geko si riporta sul 43-31.

Fra i rossoblù prende il sopravvento il nervosismo: Chiera commette due falli in trenta secondi, fra cui un tecnico che frutta altri 4 punti per Sant’Antimo, chirurgica nello sfruttare al massimo tutte le occasioni concesse da una difesa Herons troppo molle per essere vera. Lo score all’intervallo lungo è impietoso: 52-35 per i locali. Chiera e Sgobba provano a suonare la carica ad inizio quarto periodo, l’uscita di Kamperidis per infortunio dà nuova linfa agli ospiti, che tornano a -9 grazie alla bomba di Natali. Sant’Antimo però tiene gli artigli sulla partita nonostante le sue rotazioni continuino ad accorciarsi: è sempre nel pitturato che Cantone e compagni riescono a dare il meglio, con Quarisa e Colussa che castigano gli Herons per il nuovo +13. Complici anche i tanti errori di precisione dei Barsotti boys, la Geko tiene botta in difesa e con un altro mini-break di 5-0 in avvio di quarta frazione mette virtualmente in ghiaccio la partita. Con un ultimo sussulto Montecatini ricuce fino al 73-63 ma continua a lasciare autostrade in cui i giocatori di coach Gandini vanno a nozze: uno di questi è Gallo che si fa due coast to coast senza che nessuno lo disturbi per riportare i suoi sul +16. Con un ultimo sforzo la Fabo si rifà sotto, ma non c’è più tempo.

Filippo Palazzoni