L’altra sfida. Colpaccio Gema a Salerno: successo pesante

VIRTUS ARECHI SALERNO

77

GEMA MONTECATINI

90

SALERNO Spizzichini 10, Staselis 22, Arnaldo, Kekovic 15, Matrone 4, Acunzo 16, Cucco 6, Fernandez 4, Spinelli, Capocotta ne, Lucadamo ne, Renzullo S. ne. All. Sciutto.

PALL. MONTECATINI Savoldelli 11, Passoni 6, Mazzantini 20, Korsunov 1, Di Pizzo 12, Mastrangelo 14, Pirani 16, Corgnati 7, Dell’anna 3, Benedetti, Angelucci ne. Al. Del Re.

ARBITRI Parisi e Morra.

PARZIALI 15-17, 38-35, 54-63.

BASKET

E’ stata più volte invocata in settimana e alla fine è arrivata: la prima vittoria in trasferta della Gema Pallacanestro Montecatini si materializza al "PalaLongo" di Capriglia, dove con un secondo tempo da 55 punti segnati gli uomini di Del Re hanno annichilito la Virtus Arechi Salerno. Botta e risposta Mazzantini –Kekovic in avvio, poi Staselis punisce due volte le incertezze Gema e porta avanti Salerno (6-2). Gema che impatta con Di Pizzo e Savoldelli, prima che Staselis e Spizzichini diano un possesso pieno di vantaggio all’Arechi. I leoni termali rispondono…da leoni: 10-2 di parziale propiziato dai centri delle due torri Di Pizzo e Pirani e da un Savoldelli ispirato, vanificato però dalle due bombe a firma Cucco e Kekovic. Sbagliano anche i locali: doppia palla persa favorisce Corgnati che inchioda due volte al ferro, non una cosa che si vede tutti i giorni, così come inconsueti sono la tripla di Fernandez e il canestro da otto metri di Acunzo, buoni per incrementare il divario. Matrone dalla lunetta firma il +8 ma Gema si dimostra reattiva a rimbalzo, soprattutto in attacco, così a suon di extrapossessi si rifà sotto fino al -2 (34-32). E’ ancora Staselis a frustrare il tentativo di rimonta ospite, ma con i 4 punti filati di Mastrangelo Gema resta in scia e al rientro dall’intervallo passa al comando, grazie anche al gioco da 4 punti di Mazzantini.

Le ottime percentuali dal tiro da tre punti in casa rossoblù compensano quelle decisamente più deficitarie a cronometro fermo, ma soprattutto la buona vena di un ritrovato Mastrangelo compensa il one man show di uno Staselis incontenibile. Più fluida e coinvolgente la pallacanestro di Gema, anche se alla fine a segnare sono sempre i soliti, ovvero Mazzantini e Savoldelli, che proiettano i termali sul 50-58. Con Matrone fuori per falli è Kekovic a sobbarcarsi il peso dell’attacco campano ma sulla bomba del +9 di Mazzantini la panchina Gema si alza tutta in piedi. E lo fa anche qualche minuto più tardi, quando il +9 diventa +12 grazie alla prima tripla di serata di Dell’Anna. Alla totale assenza di idee in attacco dei padroni di casa fa da contraltare una PM sempre più sciolta, che scava un fossato sempre più profondo fra sé e l’avversario. L’uscita di Spizzichini per falli decreta la resa di Salerno: finisce in trionfo per Gema, che dilaga 77-90.

Filippo Palazzoni