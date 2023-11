L’altra sfida. Alla fiera dell’ex... la spunta Gema. Piacenza ko

GEMA MONTECATINI

66

BAKERY PIACENZA

62

MONTECATINI: Savoldelli 3, Mastrangelo 14,Passoni 10, Korsunov 11, Di Pizzo 10, Pirani 10, Corgnati 5, Dell’anna 3, Mazzantini ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

PIACENZA: Maglietti 9, Criconia 3, Wiltshire 10, Mastroianni 11, Besedic 5, Soviero 16, Manenti 8, El Agbani, Marchiaro, Perugino ne, Alberici ne. All. Salvemini.

Arbitri: Paglialunga e Lanciotti.

Note: parziali 10-10, 27-27, 51-46.

Riprende immediatamente la marcia casalinga della Gema Pallacanestro Montecatini: gli uomini di coach Del Re, determinati a dimostrare al proprio pubblico che il passo falso contro la Libertas Livorno è stato solo un incidente di percorso, superano 66-62 la Bakery Piacenza al PalaTerme e salgono a quota 12, restando in scia alle prime della classe Nonostante in campo ci siano i due migliori realizzatori da tre punti del campionato (Passoni da una parte e Wiltshire dall’altra) si segna col contagocce: nel primo quarto le mani sono letteralmente marmoree per entrambe le compagini. Addirittura Gema dopo otto minuti viaggia con un misero 11 percento dal campo ma non fa meglio la Bakery che da dietro l’arco registra un più che eloquente 016. Almeno a cronometro fermo Mastrangelo è una sentenza (44), ma gli errori sotto le plance si sprecano e al termine dei 10’ iniziali i punteggio recita 10-10. Al diciassettesimo tiro da tre punti Gema finalmente si sblocca: arrivano le bombe dell’ex Korsunov e di Savoldelli, e visto che in casa piacentina gli errori continuano a fioccare ai padroni di casa ai "leoni" termali basta poco per portarsi sul 23-14.

Proprio quando sembrava che Gema potesse prendere in mano la contesa, arriva l’inaspettato black-out che catapulta nuovamente in gara Piacenza: maxi-parziale biancorosso di 0-12 e in un baleno la Bakery riesce a mettere il naso avanti (23-26). Pur continuando ad avere qualche problema di produzione offensiva Montecatini riesce a rispondere con un mini-break di 4-1 che riequilibra il match prima del riposo lungo sul 27-27. I secondi 20’ per Gema iniziano in modo diametralmente opposto rispetto a come si era aperto il match: Pirani trova subito la retina da dietro l’arco, fatto abbastanza inconsueto per lui.

Il lungo ex Ruvo di Puglia insieme a Passoni trascina Gema in un terzo quarto da 24 punti segnati nonostante i locali esauriscano il bonus di falli dopo neanche quattro minuti. La Bakery non ne approfitta, continuando la sua serataccia al tiro anche a cronometro fermo, e sprofonda 64-51 nell’ultimo quarto sotto i colpi di Korsunov e Di Pizzo. Ancora un leggero rilassamento espone Gema al tentativo di rimonta di Piacenza: Mastroianni firma il -4 ma la palla persa a 5 secondi dalla fine costringe gli ospiti ad alzare definitivamente bandiera bianca.

Filippo Palazzoni