L’Aglianese vuole mettersi in salvo Ma al "Bellucci" arriva una big

Tre punti per la tranquillità nel turno pre-pasquale, questo l’obiettivo dell’Aglianese nella gara di oggi in casa contro il Forlì (ore 15 allo stadio Bellucci). La squadra neroverde viene da un pareggio stretto ma utile sul campo del Santangelo e vuole consolidare una classifica che al momento la vede in posizione perfettamente centrale: nono posto a 46 punti, cinque lunghezze dai play-out e altrettante dai play-off. Mancano cinque turni alla fine del campionato e qualsiasi scivolone potrebbe costare caro. La squadra di Baiano ha dimostrato nel corso del torneo di poter competere con merito anche per posizioni un po’ più alte di quella attuale, ma in questo momento la priorità è distanziare in modo definitivo la zona sottostante. Il Forlì appartiene all’élite del girone e attualmente è al terzo posto dietro Pistoiese e Giana Erminio anche se con una distanza abissale, di 15 punti, dalla capolista. La formazione forlivese non attraversa un buon momento, avendo perso le ultime due partite, in trasferta col Real Forte Querceta e in casa con la Correggese.

La squadra di mister Graffiedi vorrà dunque rifarsi proprio nella trasferta di Agliana anche per non mettere in discussione nelle ultime giornate la permanenza in zona play-off. All’andata il Forlì si impose sul suo terreno per 2 a 0, una motivazione in più per l’Aglianese che vorrà la rivincita giocando davanti al proprio pubblico. La squadra neroverde ha dimostrato nelle ultime di gare di attraversare un buon momento di forma anche se oggi dovrà ancora fare a meno di capitan Remedi, un punto di riferimento difficilmente sostituibile a centrocampo. Le soluzioni però non mancano in quel reparto all’allenatore Baiano che può contare su Bigica, su Pardera e su Torrini, tre uomini per due posti accanto all’imprescindibile regista Grilli. Domenica scorsa ha giocato tutta la partita Torrini mentre Bigica è entrato dal primo minuto ed è stato sostituito da Pardera nei venti minuti finali. Baiano non si discosterà dal consueto 4-3-3 con la conferma di Pantano e Montuori al centro della difesa (anche se Prati e Oliveri sono validissime alternative). In attacco partirà titolare De Sagastizabal come centravanti mentre una parziale rotazione è possibile nei ruoli di esterno di attacco dove uno tra Mariani e Mattiolo, i titolari di domenica scorsa, potrebbe lasciare il posto a Veneroso. In ogni caso nel corso della gara ci sarà sicuramente posto per tutti e tre a seconda dei momenti della partita.

Giacomo Bini