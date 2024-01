L’Aglianese vince il derby senza sforzi. Altro ko per un’inconsistente Pistoiese

PISTOIESE

0

AGLIANESE

2

PISTOIESE (4-4-2) Mataloni; Bailo (Riccio 44’st), Mendoli, Kamana (Biaggi 15’st), Cordato; Pertici, Del Rosso, Carannante, Fiaschi (Panicucci 12’st); Diakhatè (Milani 1’st), Atsina (Virdò 29’st). A disp: Gambassi, Sanzone, Donnarumma, Evangelista. All. Parigi.

AGLIANESE (3-5-2) Valentini; Fiaschi, Viscomi, Pupeschi; D’Ancona (Fontanta 48’st), Marino, Grilli (Poli 32’st), Remedi (Perugi 23’st), Maloku; Della Pietra (Vanni 42’st), Mascari (Silvestro 23’st). A disp: Delledonne, Sow, Moretti, Zumpano. All. Baiano.

ARBITRO Spedale di Palermo.

MARCATORI Grilli al 26’, Mascari su rigore

al 36’pt.

Il derby è neroverde, come da pronostico: un risultato giusto, per quanto visto in campo. La Pistoiese esce battuta con un secco due a zero dal confronto contro l’Aglianese: per gli arancioni salgono a quattro le sconfitte consecutive, con la classifica che si fa sempre più preoccupante. Prosegue invece la risalita della truppa di Baiano, che dopo la ’rivoluzione’ invernale ha conquistato il terzo successo in altrettante gare. La mano del tecnico si vede, eccome. Mentre dall’altra parte c’è una squadra che – inevitabilmente – non è una squadra, quella di Parigi: la Pistoiese attuale è questo, un gruppo che non ha ancora un’identità, un gioco, una conoscenza reciproca. Al momento c’è troppo poco materiale a disposizione per giudicare: gli arancioni hanno chiuso la partita praticamente con un solo tiro in porta e nulla più.

E dire che la prima occasione della partita è proprio della Pistoiese, che al 15’ va vicinissima al gol con Pertici, servito perfettamente da Diakhatè, che dentro l’area addomestica il pallone e scarica il destro che però Valentini riesce a deviare sopra la traversa. Chi non sbaglia è Grilli che al 26’, in una delle poche azioni offensive dell’Aglianese trova il gol del vantaggio con bella girata al volo dal limite dell’area che non lascia scampo a Mataloni. Passano dieci minuti e l’Aglianese raddoppia su calcio di rigore assegnato per un fallo di Cordato su Mascari. E’ lo stesso attaccante che si presenta sul dischetto e con un destro preciso batte Mataloni.

Due colpi difficili da assorbire per la Pistoiese che mostra tutta la fragilità di una squadra assemblata in fretta e in furia che non ha una fisionomia. Gli arancioni in qualche modo ci provano a fare qualcosa ma il risultato non soddisfa. La Pistoiese fa fatica in tutti i reparti, i giocatori fanno ciò che possono per quelle che sono le proprie possibilità ma la squadra è slegata e senza idee. L’Aglianese fatica poco a tenere il risultato anche perché dall’altra parte i pericoli non arrivano. La partita scivola via stancamente senza sussulti o emozioni, in campo si vede poco o niente e neppure i cambi operati da Parigi riescono a dare vivacità ad una squadra decisamente spenta. I neroverdi hanno gioco facile nell’amministrare fino al triplice fischio, portando ad Agliana tre punti pesanti.

Maurizio Innocenti