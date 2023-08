L'Aglianese va ad Arezzo: Calcio di fronte a Indiani e Maraia

L’Aglianese alza l’asticella delle amichevoli e domani alle ore 17 incontra in trasferta l’Arezzo, formazione di serie C: un altro test impegnativo per il gruppo, tutto nuovo, creato dal club neroverde del presidente Fabio Fossati. L’allenatore dell’Aglianese Ivan Maraia ritroverà ad Arezzo il suo maestro Paolo Indiani con cui ha condiviso, da vice, cinque anni sulla panchina del Pontedera. E furono cinque anni pieni di soddisfazioni perché Indiani, un vero specialista in promozioni, portò la squadra granata in Lega Pro e ottenne la salvezza nei successivi quattro anni. Fu proprio Ivan Maraia a succedere a Indiani alla guida del Pontedera per i successivi cinque anni prima di approdare alla Lucchese e ora all’Aglianese. Indiani intanto ha conquistato l’anno scorso anche la promozione con l’Arezzo e quindi è il tecnico migliore a suggerire qualche segreto al suo ex secondo Maraia. Il mister dell’Aglianese sta lavorando intensamente per assemblare una squadra che è stata costruita da zero (solo Simone Perugi è stato confermato della formazione dell’anno scorso) grazie anche ad una notevole campagna acquisti condotta dal Ds Fabrizio Salvadori e dal consigliere delegato all’area tecnica Mauro Traini. Il mercato è partito con ritardo a causa dei tempi stretti con cui si è formata la società del presidente Fossati, ma è consistito in una raffica di acquisti caratterizzata da una logica ben precisa: creare un’ossatura di giocatori di esperienza in categorie superiori intorno alla quale aggiungere molti giovani di valore. In attacco, solo sono arrivati Bocalon e Gabbianelli, a centrocampo Marino e Ranelli e in difesa Iacoponi, Pupeschi e Agostinone. Nell’ultima amichevole vinta per 2-0 con la Lastrigiana, formazione di Eccellenza, sono andati a segno due uomini del reparto arretrato: Iacoponi e il giovane Maloku, un esterno classe 2004. C’è molta curiosità sulle scelte di mister Maraia per l’amichevole con l’Arezzo e soprattutto c’è grande attesa tra i sostenitori neroverdi per i primi responsi del campo sul valore della nuova Aglianese.

Giacomo Bini