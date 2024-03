L’Aglianese non sfonda Pari con il Lentigione

Aglianese

AGLIANESE (3-5-2): Valentini, Maloku, Iacoponi, Fiaschi, Pupeschi, D’Ancona (33’ st Zumpano), Silvestro (29’ st Perugi), Grilli, Marino, Mascari (36’ st Vanni), Della Pietra (44’ st Sow). A disp. Nannetti, Fontana, Capuana, Moretti, Poli. All. Baiano.

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto, Capiluppi, Nava, Sala (33’ st Roma), Formato, Montipo, Manzotti, Battistello, Cortesi N., Martini (22’ st Casucci), Nappo (36’ st Sabotic). A disp. Zovi, Grieco, Bocchialini, Grifa, Ricciardi, Macchioni. All. Beretti.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Il pari a reti bianche in casa rallenta la rincorsa dell’Aglianese verso le zone alte della classifica e lascia un po’ d’amaro in bocca per un paio di occasioni da rete fallite nel primo tempo che potevano indirizzare diversamente la partita. La squadra di Baiano ha fatto di tutto per vincere ma il Lentigione ha confermato la sua solidità specialmente in trasferta ed ha rispettato molto l’Aglianese con una condotta di gara accorta e non di rado scorbutica. L’Aglianese ha esibito la solita solidità difensiva, rischiando solo in un paio di corner consecutivi ad inizio ripresa in cui Valentini ha salvato la porta su un colpo di testa molto pericoloso. Anche la squadra emiliana ha però tenuto piuttosto bene in difesa e sui due centrali Capiluppi e Nava hanno contrastato quasi sempre efficacemente le due punte neroverdi Mascari e Della Pietra, che pure sono state molto attive, come sempre, e hanno dato filo da torcere ai loro avversari diretti.

L’Aglianese è entrata in campo con il piglio della squadra che vuole i tre punti e già al 4’ una verticalizzazione ha consentito a Mascari, con uno scatto imperioso, di battere il difensore in velocità ed entrare in area sul centro-destra, ma il tiro secco e potente del numero 9 di Baiano è stato respinto dal portiere Rizzuto in corner. Al 23’ l’azione più bella dell’Aglianese, che avrebbe davvero meritato il gol, con un velocissimo scambio sulla destra, con Maloku che lancia di testa Silvestro che dal fondo crossa al centro dove arriva puntuale di testa Mascari ma spedendo appena sopra la traversa. Prima del riposo da registrare una punizione di Marino calciata sulla barriera.

Nella ripresa l’Aglianese ha accentuato l’intensità ma non è mai riuscita a confezionare l’ultimo o il penultimo passaggio in diverse situazioni interessanti. "Sono dispiaciuto per il risultato – ha detto alla fine Baiano – perché per la prestazione meritavamo di vincere, la squadra ha giocato un bel calcio e fatto buone trame, siamo mancati sotto porta ma alla squadra ho fatto i complimenti perché anche stavolta non abbiamo sbagliato l’approccio alla partita" Giacomo Bini